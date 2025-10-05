Ναι από Ισραήλ στην αρχική γραμμή αποχώρησης: Στο Κάιρο οι διαπραγματευτές για το τέλος πολέμου

Στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στο Κάιρο συγκεντρώνονται οι διαπραγματευτές όλων των πλευρών, από σήμερα Κυριακή (5/10), ενόψει των συνομιλιών που αποσκοπούν στον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εκφράζει την ελπίδα ότι οι όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί, θα απελευθερωθούν μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι διπλωματικές κινήσεις ήρθαν μετά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και τη διοίκηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο (4/10) ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές να μεταβούν στην Αίγυπτο «για να οριστικοποιήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες», ενώ το Κάιρο επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει επίσης μια αντιπροσωπεία της Χαμάς για συνομιλίες σχετικά με «τις συνθήκες και τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής όλων των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων αιχμαλώτων».

Όπως σημειώνει η ΕΡΤ, η ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα στην Αίγυπτο θα αποτελείται από τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, τον υπεύθυνο της κυβέρνησης για το ζήτημα των ομήρων, Γκαλ Χιρς, τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Οφίρ Φαλκ, τον ανώτερο αξιωματούχο της Σιν Μπετ «Μεμ» και τον ανώτερο αξιωματούχο της Μοσάντ «Νταλέτ», όπως δήλωσε ένα μέλος της ομάδας στην εφημερίδα The Times of Israel.

Οι δύο τελευταίοι είναι γνωστοί στο κοινό μόνο με τα αρχικά των ονομάτων τους στα εβραϊκά. Στην ομάδα θα συμμετάσχουν επίσης στελέχη της Μοσάντ, των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και της Σιν Μπετ.

Τα αιγυπτιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν προηγουμένως αναφερθεί ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές θα πραγματοποιούσαν έμμεσες συνομιλίες την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου | AP Photo/Evan Vucci

Ο Τραμπ έστειλε επίσης δύο απεσταλμένους στην Αίγυπτο το Σάββατο, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και τον κύριο διαπραγματευτή του για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι «δεν θα ανεχθεί καθυστερήσεις» από τη Χαμάς, προτρέποντας την οργάνωση να προχωρήσει γρήγορα προς μια συμφωνία «αλλιώς όλα θα χαθούν».

Σε τηλεοπτική δήλωση το Σάββατο, ο Νετανιάχου απέδωσε στην «στρατιωτική και διπλωματική πίεση» την υποχώρηση της Χαμάς να συμφωνήσει στην απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

«Ελπίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας… κατά τη διάρκεια της εορτής του Σουκότ», δήλωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στην εβραϊκή γιορτή της Σκηνοπηγίας που ξεκινά τη Δευτέρα και διαρκεί μία εβδομάδα.

Την Παρασκευή το βράδυ, η Χαμάς ανακοίνωσε «την έγκρισή της για την απελευθέρωση όλων των ομήρων – ζωντανών και νεκρών – σύμφωνα με τον όρο ανταλλαγής που περιλαμβάνεται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ».

Ο Τραμπ χαιρέτισε αμέσως τη δήλωση ως απόδειξη ότι η οργάνωση είναι «έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ», καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς.

Ο Νετανιάχου, εν τω μεταξύ, επέμεινε στις δηλώσεις του το Σάββατο ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί… είτε διπλωματικά μέσω του σχεδίου του Τραμπ είτε στρατιωτικά από εμάς».

Το βράδυ του Σαββάτου, πλήθη συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ για να ζητήσουν το τέλος του πολέμου και να παροτρύνουν τον Τραμπ να εξασφαλίσει τη σύναψη συμφωνίας.

Τελ Αβίβ | AP

Το Ισραήλ «αποδέχτηκε την αρχική γραμμή απόσυρσης των δυνάμεών του» εντός της Γάζας – Το σχέδιο που δημοσιοποίησε ο Τραμπ

Μάλιστα το βράδυ του Σαββάτου ο Ντόναλντ Τραμπ με μια ανάρτησή του, ανέφερε ότι μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ έχει αποδεχθεί την «αρχική γραμμή αποχώρησης», δημοσιεύοντας και σχετικό χάρτη.

«Έπειτα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή απόσυρσης που δείξαμε στη Χαμάς» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδεύοντας το μήνυμα με έναν χάρτη που εικονίζει, με κίτρινο χρώμα, αυτή τη «γραμμή» που βρίσκεται στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση 1,5-3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις παρά την έκκληση Τραμπ

Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας σκότωσαν τουλάχιστον 70 Παλαιστινίους χθες, Σάββατο (4/10), σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera, παρά τις εκκλήσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς.

Τουλάχιστον 45 από τα θύματα που σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς και τις αεροπορικές επιδρομές το Σάββατο ήταν στην πόλη της Γάζας, που μαστίζεται από την πείνα, όπου ο ισραηλινός στρατός ασκεί πίεση με επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, αναγκάζοντας περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους να καταφύγουν στο υπερπληθυσμένο νότο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν επίσης ένα στρατόπεδο προσφύγων στο αλ-Μαουάσι, στο νότιο τμήμα της Γάζας, σκοτώνοντας δύο παιδιά και τραυματίζοντας τουλάχιστον οκτώ άλλα.

Το αλ-Μαουάσι είναι μια λεγόμενη ασφαλής ανθρωπιστική ζώνη, στην οποία ο ισραηλινός στρατός έχει διατάξει τις παλαιστινιακές οικογένειες να μετακινηθούν. Ωστόσο, η περιοχή έχει δεχτεί επανειλημμένα επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες.

Πώς έπεισε ο Τραμπ τον Νετανιάχου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή και διαπίστωσε ότι ο Ισραηλινός ηγέτης ήταν «εκπληκτικά πρόθυμος» να προχωρήσει με το σχέδιο του για τον τερματισμό του πολέμου, όπως μεταδίδει το Axios.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο εν λόγω μέσο ενημέρωσης ότι η Χαμάς υποστηρίζει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με το Axios, οι σύμβουλοι του Τραμπ τον ενημέρωσαν πριν από την τηλεφωνική συνομιλία ότι ο Νετανιάχου είχε επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση, αλλά εν τέλει ο ίδιος συμφώνησε να προχωρήσει.

Ντόναλντ Τραμπ | AP

«Το σχέδιό μας έτυχε μεγάλης αποδοχής — όλες οι χώρες του κόσμου το υποστήριξαν», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios. «Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου το υποστηρίζει. Η Χαμάς έκανε μεγάλη πρόοδο — θέλουν να το κάνουν. Τώρα πρέπει να το ολοκληρώσουμε».

«Είπα, Μπένιαμιν, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη». Δεν είχε πρόβλημα με αυτό», είπε ο Τραμπ στο Axios. «Δεν έχει άλλη επιλογή. Με μένα, πρέπει να συμφωνείς».

«Ο Μπίμπι το πήγε πολύ μακριά και το Ισραήλ έχασε πολλή υποστήριξη στον κόσμο», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος προφανώς στον πόλεμο στη Γάζα. «Τώρα θα ανακτήσω όλη αυτή την υποστήριξη», συνεχίσε.

Ο Τραμπ επαινεί επίσης τον κορυφαίο κριτικό του Ισραήλ, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ως «πολύ χρήσιμο» για την προσέλκυση της Χαμάς. «Ο Ερντογάν βοήθησε πολύ. Είναι σκληρός τύπος, αλλά είναι φίλος μου και ήταν υπέροχος», υπογράμμισε ο Τραμπ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Axios ότι ο Τραμπ είπε στον Τούρκο ηγέτη: «Έκανα πολλά για σένα και τώρα θέλω να κάνεις αυτό.