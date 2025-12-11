«Ναι» στο αλκοόλ αλλά μόνο για τους πλούσιους: H ρατσιστική κίνηση της Σαουδικής Αραβίας που προκαλεί αντιδράσεις

Η Σαουδική Αραβία, όπου το αλκοόλ είναι απαγορευμένο για περισσότερα από 70 χρόνια, φαίνεται να χαλαρώνει διακριτικά την πολιτική της χωρίς ωστόσο να έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις.

Ένα κατάστημα στο Ριάντ, που μέχρι πρόσφατα εξυπηρετούσε μόνο διπλωμάτες, άρχισε να πουλά αλκοόλ και σε μη μουσουλμάνους ξένους που κατέχουν ακριβή άδεια premium παραμονής (η μόνιμη άδεια κοστίζει 800.000 ριάλ).

Πρόκειται για ένα προνόμιο που δίνεται σε πλούσιους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο που εργάζονται για κρατικούς φορείς ή σε στρατηγικούς τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη.

Μάλιστα στoυς New York Times αναφέρεται ότι η χαλάρωση της πολιτικής συνέπεσε με ένα νέο σύστημα διπλής τιμολόγησης.

Σύμφωνα με το Reuters υπάρχουν σχέδια για περισσότερα καταστήματα σε πόλεις όπως η Τζέντα και η Νταμάμ, αλλά και κατασκευής ειδικών καταστημάτων πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για την εξυπηρέτηση μη μουσουλμάτων πελατών με ειδικές άδειες.

Η κυβέρνηση πιθανόν επιδιώκει να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για ξένους εργαζομένους, να ενισχύσει τον τουρισμό και να αυξήσει τα μη πετρελαϊκά έσοδα, ιδιαίτερα ενόψει του Μουντιάλ 2034.

Οι αντιδράσεις είναι ωστόσο έντονες με τον κόσμο να καταδικάζει το εισοδηματικό κριτήριο.