NASA: Εκκενώνεται επειγόντως ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός - Διαρροή αέρα απειλεί όλο το σκάφος

Οι αστροναύτες που επέβαιναν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έλαβαν εντολή από τη NASA να επιστρέψουν στο διαστημόπλοιό τους και να προετοιμαστούν για πιθανή εκκένωση την Παρασκευή (6/6).

Την ίδια στιγμή, ρωσικό πλήρωμα προσπαθεί να επιδιορθώσει μια επιδεινούμενη διαρροή αέρα στο τμήμα του τροχιακού εργαστηρίου, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος.

NASA: Σε επιφυλακή για εκκένωση οι αστροναύτες

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 στον σταθμό, δύο Αμερικανοί, ένας Γάλλος και ένας Ρώσος - έλαβαν εντολές από τον έλεγχο της αποστολής της Υπηρεσίας στις 09:04 τη Δευτέρα (13:04 GMT) να επιβιβαστούν στο διαστημόπλοιό τους, Crew Dragon, που ήταν αγκυροβολημένο στον σταθμό, και να φορέσουν τις διαστημικές τους στολές σε περίπτωση που η διαρροή αέρα απαιτήσει επείγουσα εκκένωση, δήλωσε αξιωματούχος.

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Η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos, οι δύο κύριοι φορείς εκμετάλλευσης του σταθμού, συζητούν εδώ και μήνες σχετικά με την αιτία και τις πιθανές διορθώσεις μικρών διαρροών αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda, μια βασική δομή του εργαστηρίου μεγέθους γηπέδου ποδοσφαίρου.

Οι διαρροές αέρα ήταν σχετικά μικρές τους τελευταίους μήνες, αλλά κλιμακώθηκαν τη Δευτέρα από μία λίβρα αέρα την ημέρα σε δύο λίβρες, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της NASA που ζήτησε να μην κατονομαστεί.