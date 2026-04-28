Το ΝΑΤΟ παίρνει «διακριτικά» αποστάσεις από τον Τραμπ: Εξετάζει να μειώσει τις ετήσιες συνόδους

Μετά από μήνες αντινατοϊκής ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, και προώθησης του δικής του εμπνεύσεως διεθνή αμυντικό οργανισμό, το ΝΑΤΟ φέρεται να σχεδιάζει να εγκαταλείψει τις ετήσιες συνόδους κορυφής, αναφέρει το Reuters.

Επικαλούμενο πηγές του στις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον, το διεθνές πρακτορείο υπογραμμίζει πως η ηγεσία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας εξετάζει το ενδεχόμενο να τερματίσει της διεξαγωγή ετήσιων συνόδων κορυφής, για να αποφύγει μια πιθανώς τεταμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα ασκήσει σκληρή κριτική σε πολλά από τα 31 κράτη-μέλη της συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, πιο πρόσφατα επικρίνοντας ορισμένα για το ότι δεν παρέχουν περισσότερη βοήθεια στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

ΝΑΤΟ: Λιγότερες σύνοδοι, λιγότερο...δράμα

Η συχνότητα των συνόδων κορυφής του ΝΑΤΟ ποικίλλει κατά τη διάρκεια της 77χρονης ιστορίας της συμμαχίας, αλλά οι ηγέτες της συναντώνται κάθε καλοκαίρι από το 2021 και θα συγκεντρωθούν φέτος στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα, στις 7-8 Ιουλίου.

Διαβάστε ακόμα: Ο Κίμελ απάντησε στις νέες απειλές των Τραμπ και σίγουρα θα τους εκνευρίσει περισσότερο

Ωστόσο, ορισμένα μέλη πιέζουν να επιβραδυνθεί, δήλωσαν στο Reuters ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος και πέντε διπλωμάτες, όλοι από χώρες του ΝΑΤΟ.

Ένας διπλωμάτης δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής του 2027, που θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία, πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο και το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιήσει καμία τέτοια σύνοδο κορυφής το 2028.

Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι ορισμένες χώρες πιέζουν για συνόδους κορυφής κάθε δύο χρόνια, προσθέτοντας ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ότι ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε θα έχει τον τελευταίο λόγο.

Απαντώντας σε αίτημα του μέσου, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε: «Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, και μεταξύ των συνόδων κορυφής, οι σύμμαχοί του θα συνεχίσουν να συμβουλεύονται, να σχεδιάζουν και να λαμβάνουν αποφάσεις για την κοινή μας ασφάλεια».

Η Φύλις Μπέρρυ, μη μόνιμη ανώτερη συνεργάτιδα στο Ατλαντικό Συμβούλιο, έγραψε: «Η μείωση των συνόδων κορυφής υψηλού προφίλ θα επέτρεπε στο ΝΑΤΟ να συνεχίσει το έργο του και να μετριάσει το δράμα που έχει σημαδέψει πολλές πρόσφατες διατλαντικές συναντήσεις».