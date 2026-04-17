Νέα ανάρτηση Τραμπ: «Το Ισραήλ απαγορεύεται πλέον να βομβαρδίζει τον Λίβανο - Φτάνει πια»

Σε νέα ανάρτηση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Λιβάνου προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας πυρά στο Ισραήλ μέσω Truth Social.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι «απαγορεύεται» πλέον το Ισραήλ να επιτίθεται στον Λίβανο.

«Οι ΗΠΑ θα πάρουν όλη την πυρηνική «σκόνη», που δημιουργήθηκε από τα μεγάλα μας βομβαρδιστικά B2 - Δεν θα ανταλλάσσονται χρήματα με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή. Αυτή η συμφωνία δεν υπόκειται σε καμία περίπτωση στον Λίβανο, αλλά οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν, ξεχωριστά, με τον Λίβανο και θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τη Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο.

Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Τους απαγορεύεται να το κάνουν αυτό από τις ΗΠΑ. Φτάνει πια! Ευχαριστώ!», έγραψε ο Τραμπ.

Η ανάρτηση Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (17/4) Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει πλήρως ανοικτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, κινούμενοι σε κοινή γραμμή με την εκεχειρία στον Λίβανο.

«Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ιράν είναι πλήρως ανοικτά και έτοιμα για πλήρη διέλευση. Ευχαριστώ!», έγραψε στο λογαριασμό του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ως πρώτη αντίδραση στην κίνηση του Ιράν.