Νέα αναζωπύρωση στη Μέση Ανατολή: Εκατέρωθεν χτυπήματα Ιράν και ΗΠΑ σε πλοία και υποδομές

Πιο δυναμιτισμένο από ποτέ το κλίμα στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν επιθέσεις στη θάλασσα και να αυξάνουν τις απειλές για περαιτέρω στρατιωτική δράση, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ.

Οι Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν ή κατέστησαν ανενεργά τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε απόπειρες του Ιράν να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) υποστήριξαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα επόμενα αντίποινα της Τεχεράνης θα είναι ακόμη σκληρότερα, κατά την ΕΡΤ.

Μέση Ανατολή - Τριπλό χτύπημα των ΗΠΑ

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τρία δεξαμενόπλοια που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συνδέονται με το IRGC.

Όπως αναφέρθηκε, τα M/T Downy και M/T Stark 1 τέθηκαν οριστικά εκτός λειτουργίας, ενώ το M/T Kylo, το οποίο ήταν άφορτο, υπέστη τόσο σοβαρές ζημιές ώστε να καταστεί ακατάλληλο για χρήση.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, τα πλοία αποτελούσαν μέρος ενός δικτύου που αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια και χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης και τους συμμάχους τους στην περιοχή.

Βίντεο που δημοσιοποίησε η CENTCOM καταγράφει μεγάλες εκρήξεις και πύρινες σφαίρες να υψώνονται μετά τα πλήγματα στα πλοία.

Μέση Ανατολή - Άλλη εκδοχή προτάσσει το Ιράν

Το Ιράν, ωστόσο, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα για τις τελευταίες εξελίξεις. Σε ανακοίνωσή τους μέσω του κρατικού πρακτορείου IRNA, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι οι δυνάμεις τους επιτέθηκαν με αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους σε ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό.

Σύμφωνα με το IRGC, τα δύο πολεμικά πλοία υπέστησαν ζημιές και «αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν». Η CENTCOM, από την πλευρά της, διαψεύδει ότι τα πλοία υπέστησαν πλήγματα και αναφέρει ότι απέφυγαν επιτυχώς τις ιρανικές επιθέσεις.

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Μετά τα αμερικανικά πλήγματα στα πετρελαιοφόρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές τους δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο τρία πετρελαιοφόρα σε μη εγκεκριμένη διαδρομή του Στενού του Ορμούζ, καθώς και τρία πλοία που, σύμφωνα με τους ίδιους, συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το IRGC προειδοποίησε παράλληλα τα υπόλοιπα πλοία να μην επιχειρούν να διέρχονται από διαδρομές που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει μη εγκεκριμένες.