Νέα απάντηση Ράμα στις διαδηλώσεις για το Σαζάν: «Ψευδείς ειδήσεις ότι πουλήθηκε το νησί»

Σάλος έχει προκληθεί με το έργο του Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία, με τους πολίτες να συνεχίζουν να δίνουν δυναμικό «παρών» σε διαδηλώσεις με κεντρικό θέμα η «Αλβανία δεν πωλείται». Ο Έτνι Ράμα, σε νέα του συνέντευξη «απαντά» στους Αλβανούς λέγοντας ότι η «Αλβανία δεν πούλησε το νησί».

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις οφείλονται σε «παραπληροφόρηση» με φόντο την ανέγερση του πολυτελούς θέρετρου σε νησί κοντά στις ακτές της χώρας στην Αδριατική.

Σύμφωνα με τον Έντι Ράμα, η κυβέρνησή του διαπραγματεύεται ακόμη πιθανή σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την ανέγερση αυτού που δυνητικά θα γίνει το μεγαλύτερο πολυτελές θέρετρο της χώρας, στο νησί Σαζάν.

Επιβεβαιώνει ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, είναι ανάμεσα στους δυνητικούς επενδυτές. Ωστόσο διαψεύδει κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για ψευδείς ειδήσεις, το ότι «οι Κούσνερ απέκτησαν το νησί» ή ότι «η Αλβανία πούλησε το νησί».

«Η Αλβανία έχει μετατραπεί σε πλατφόρμα όλης της οργής εναντίον του Τραμπ σε ολόκληρο τον κόσμο», υποστηρίζει ο κ. Ράμα.

Αλβανία: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Πέρα από το Σαζάν, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την εκχώρηση σε ιδιώτες μικρής χερσονήσου κοντά στην πόλη Ζβερνέτς, που χωρίζει τη λιμνοθάλασσα Νάρτα από την Αδριατική. Πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή, καθώς χαρακτηρίζεται βιότοπος πουλιών και άλλων ειδών πανίδας.

Διαβάστε επίσης: Πάνος Ρούτσι για διαδηλώσεις στο Ζβέρνετς: «Η Αλβανία ξύπνησε, εμείς πότε;»

Ο κ. Ράμα δηλώνει πως η προπαρασκευαστική, ερευνητική δουλειά εκεί ανεστάλη προσωρινά, εξαιτίας της «πίεσης», επιμένει ωστόσο πως η επένδυση θα προχωρήσει.

Κατά τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σχέδια για καμιά από τις δυο τοποθεσίες. Τονίζει πως είναι προϋπόθεση το να διενεργηθούν μελέτες περιβαλλοντικής επίπτωσης.

Οργανώσεις υπεράσπισης του περιβάλλοντος επικρίνουν τροποποιήσεις της αλβανικής νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές, που εγκρίθηκαν το 2024. Η κυβέρνηση Ράμα λέει πως ήταν «διευκρινιστικές» για το καθεστώς προστατευόμενων περιοχών. Η ΕΕ ωστόσο εκτίμησε πως οι αλλαγές της νομοθεσίας αποδυνάμωσαν το νομικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο πρωθυπουργός Ράμα απορρίπτει τη θέση αυτή. Τονίζει πως δεν υπάρχει «καμιά περίπτωση» η χώρα που βρίσκεται σε πορεία ένταξης στην ΕΕ να εγκρίνει σχέδια που δεν βρίσκονται σε «πλήρη συμμόρφωση» προς τα ευρωπαϊκά κριτήρια για το περιβάλλον.