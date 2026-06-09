Φρένο στην «ανάπτυξη» του Έντι Ράμα: Εισαγγελείς «πάγωσαν» την επένδυση Κούσνερ στην Αλβανία

Μία πρόσκαιρη νίκη καταλογίζεται στο μαζικό κίνημα κατά της εκμετάλλευσης των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών στην Αλβανία, από εταιρία συμφερόντων του Τζάρεντ Κούσνερ, που υπερασπίστηκε με νύχια και με δόντια ο Έντι Ράμα.

Όπως ενημερώνει η διερευνητική δημοσιογραφική σύμπραξη OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), εισαγγελείς κατά της διαφθοράς «πάγωσαν» την Τρίτη (9/6) τους τραπεζικούς λογαριασμούς μιας μεσιτικής εταιρείας που συνδέεται με την ανέγερση πολυτελούς θέρετρου, ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Η προληπτική κατάσχεση, που διατάχθηκε από την Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος, είχε ως στόχο την Albania Land Development εν μέσω μιας διευρυνόμενης έρευνας για φερόμενους ψευδεπίγραφους τίτλους ιδιοκτησίας.

Αλβανία: Πονοκέφαλος για Ράμα και Κούσνερ

Η εταιρεία, που ανήκει στους εξέχοντες Καταριανούς επιχειρηματίες Moutaz και Ramez Al-Khayyat, αγόρασε πρόσφατα παραθαλάσσια οικόπεδα στο Zvërnec. Η προστατευόμενη παράκτια περιοχή κατά μήκος της Αδριατικής Θάλασσας, κοντά στη νότια πόλη της Αυλώνας, είναι το σημείο όπου η επενδυτική εταιρεία του Kushner, Affinity Partners, σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα πολυτελές μέγα θέρετρο.

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Η νομική παρέμβαση έρχεται μετά από ημέρες έντονων διαμαρτυριών και διαδηλώσεων. Το Σαββατοκύριακο, χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στα Τίρανα, με το σύνθημα «Η Αλβανία δεν πωλείται».

Οικολογικές ομάδες και κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται για την καταπάτηση της προστατευόμενης περιοχής Pishë-Poro-Nartë, έναν ευαίσθητο μεσογειακό υδροβιότοπο κρίσιμο για τα φλαμίνγκο και τις θαλάσσιες χελώνε.

Η δημόσια αγανάκτηση ξέσπασε μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ κατοίκων της περιοχής και ιδιωτικών φρουρών που προσλήφθηκαν για να ασφαλίσουν το εργοτάξιο. Πλάνα από το χώρο που έγιναν viral έδειξαν έναν φρουρό να γρονθοκοπεί και να σέρνει έναν διαδηλωτή μακριά από την περιφραγμένη παραλία.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα καταδίκασε τις ενέργειες των φρουρών ως «αηδιαστικές», αλλά υπερασπίστηκε σθεναρά το έργο του θέρετρου ως το εισιτήριο της χώρας για το «Champions League» του παγκόσμιου τουρισμού.

Υποστήριξε ότι πέντε κορυφαίες διεθνείς αρχιτεκτονικές εταιρείες επανασχεδιάζουν το γενικό σχέδιο για την προστασία του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι η ίδια η λιμνοθάλασσα δεν θα αγγιχτεί.

Ο Ράμα υπερασπίστηκε επίσης τους ξένους υποστηρικτές του έργου, ενώ παράλληλα επικύρωσε την έρευνα για τους τοπικούς πωλητές γης.

«Οι επενδυτές έχουν τα δικαιώματά τους. Το μπλοκάρισμα της συναλλαγής είναι αυθαίρετο και αρνητικό», δήλωσε ο Ράμα. «Ωστόσο, το μπλοκάρισμα της μεταφοράς χρημάτων στον ιδιοκτήτη που είναι ύποπτος είναι ευπρόσδεκτο. Εάν η έρευνα διαπιστώσει ότι υπάρχουν άτομα που έχουν διεκδικήσει δόλια την ιδιοκτησία, τα χρήματα θα πρέπει να πάνε σε εκείνους που είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες».