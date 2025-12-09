Νέα απρόκλητη επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο: Στόχος εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίς σήμερα το πρωί ότι έπληξε υποδομές της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ισχυρίστηκαν ότι «έπληξαν υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές του νότιου Λιβάνου», μεταξύ των οποίων ένας χώρος εκτόξευσης που χρησιμοποιούνταν για να εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι στοχοθέτησε συγκρότημα εκπαίδευσης της δύναμης αλ Ραντουάν, μιας επίλεκτης ομάδας, πεδία βολής, χώρους εκπαίδευσης για τη χρήση διάφορων τύπων όπλων και στρατιωτικές δομές της Χεζμπολάχ.

Ισραήλ: Νέα παραβίαση από το σιωνιστικό κράτος

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024 μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να εξαπολύουν τακτικά επιθέσεις εναντίον προπυργίων της λιβανέζικης οργάνωσης και να έχουν υπό κατοχή πέντε συνοριακά σημεία στον νότιο Λίβανο.

Διαβάστε ακόμα: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα «νεκροταφείο» δημοσιογράφων: Δολοφόνησε τους μισούς παγκοσμίως

Στις αρχές Νοεμβρίου το Τελ Αβίβ είχε απειλήσει να εντείνει τις επιθέσεις του στον Λίβανο, καταγγέλλοντας τη Χεζμπολάχ ότι «επανεξοπλίζεται».

Η Χεζμπολάχ αποδυναμώθηκε από τον πόλεμο με το κατοχικό κράτος, κυρίως λόγω της δολοφονίας του ιστορικού της ηγέτη Χασάν Νασράλα σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στο μεταξύ οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την πίεση στις λιβανέζικες αρχές να αφοπλίσουν την οργάνωση, κάτι στο οποίο αντιτίθενται η Χεζμπολάχ και οι σύμμαχοί της επικαλούμενοι κυρίως τη συνεχιζόμενη παρουσία των ισραηλινών δυνάμεων στο έδαφος του Λιβάνου.