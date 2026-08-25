Νέα «βαφτίσια» του Τραμπ με καρφιά προς Καναδά: «Η λίμνη Οντάριο θα λέγεται πλέον λίμνη Αμερικής»

Σε άλλο επίπεδο πηγαίνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ, με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, αφού υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2025 εκτελεστικό διάταγμα και για τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής, εν μέσω έντασης με την όμορη χώρα για το μεταναστευτικό και το εμπόριο ναρκωτικών.

Επιστρέφοντας στα γνωστά του καμώματα, έγραψε: «Οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερικής, δεδομένου ότι δεν αναμένουμε πλέον να έχουμε πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με τον Καναδά. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας».

Σε νέα ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στο Ιράν, επιτιθέμενος εκ νέου στην Τεχεράνη.

«Η αποτυχημένη Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν πληρώνει μεγάλα τμήματα του στρατού της, ενώ ταυτόχρονα σκοτώνει διαδηλωτές, ακόμα και όταν δεν διαμαρτύρονται, σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί. Είναι μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων και πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ».

ΗΠΑ - Καναδάς: Το ιστορικό της σύγκρουσης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι ο Καναδάς πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να το πράξει «καλή τη πίστει».

Τη δήλωση αυτή μετέφερε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, μετά την εκτροπή των εμπορικών συνομιλιών το σαββατοκύριακο και την απειλή του Τραμπ για επιβολή ευρύτερων δασμών.

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Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε τον εμπορικό πόλεμο στην Οτάβα μετά την κατάρρευση των συνομιλιών, καθώς ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικοί δασμοί σε όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τον χάλυβα θα αυξηθούν στο 50% από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο Καναδάς «εκμεταλλεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και χρόνια», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας μεγάλη αύξηση των δασμών σε καναδικά προϊόντα από την 1η Ιανουαρίου 2027.

«Οι εξωφρενικά υψηλοί δασμοί, που επιβάλλουν στους αγρότες μας και στα αγροτικά μας προϊόντα έχουν κάνει τη ζωή αδύνατη για αυτούς τους σπουδαίους Αμερικανούς πατριώτες και έχουν εδώ και καιρό δημιουργήσει έλλειμμα 60 δισ. δολαρίων μεταξύ των δύο χωρών μας. Αυτό δεν είναι βιώσιμο και ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ!», ανέφερε.

Στον ίδιο επιθετικό τόνο ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι «ο Καναδάς δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον σαν να είναι Πολιτεία! Στο εμπόριο, αλλά και σε άλλους τομείς, είναι μία από τις χειρότερες χώρες στον κόσμο για να συνεργαστεί κανείς. Θεωρούν ότι δικαιούνται ειδική μεταχείριση, κι όμως ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΤΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΜΑΣ!».