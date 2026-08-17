Νέα δικαστική ήττα για τον Τραμπ: Υποχρεούται σε αποζημίωση για σεξουαλική επίθεση

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε σήμερα να εξετάσει την τελευταία προσφυγή που είχε καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την αναίρεση της καταδίκης του από αστικό δικαστήριο, οριστικοποιώντας την απόφασή του.

Η εν λόγω καταδίκη προβλέπει να καταβάλει το ποσό των 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων στη συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ, που τον κατηγορεί ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά και κατόπιν τη δυσφήμησε, όταν εκείνη αποκάλυψε τα γεγονότα.

Όπως ήδη έκανε τον Ιούνιο απορρίπτοντας προηγούμενη έφεση του Αμερικανού προέδρου, το Δικαστήριο δεν παράσχει κανένα σκεπτικό για την απόφασή του.

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Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβαλε τον Ιούλιο 5,6 εκατομμύρια δολάρια στην Ε. Τζιν Κάρολ, το ποσό που αστικό δικαστήριο του είχε επιβάλει να δώσει με καταδικαστική απόφαση το 2023, για σεξουαλική επίθεση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Σε αυτήν την υπόθεση, η πρώην δημοσιογράφος και αρθρογράφος, ηλικίας σήμερα 82 ετών, κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά μέσα σε ένα δοκιμαστήριο μεγάλου πολυκαταστήματος της Νέας Υόρκης το 1996.

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Όταν αυτοί οι ισχυρισμοί δημοσιοποιήθηκαν, σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 2019, ο δισεκατομμυριούχος την είχε χαρακτηρίσει «τρελή» που είχε επινοήσει μια «ψεύτικη υπόθεση».

Σε μια άλλη διαδικασία για δυσφήμηση στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ καταδικάστηκε να καταβάλει 83,3 εκατομμύρια δολάρια στην Κάρολ, απόφαση η οποία επικυρώθηκε και σε δεύτερο βαθμό. Ωστόσο, η εκτέλεση της απόφασης παραμένει σε αναστολή, εν αναμονή της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με το ενδεχόμενο να εξετάσει την υπόθεση.