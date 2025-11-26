Νέα επίθεση Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο: «Είναι άσχημη μέσα και έξω, τρίτης κατηγορίας»

Ακόμα μια επίθεση εξαπέλυσε σήμερα (26/11) ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή το φορά, εναντίον μιας δημοσιογράφου των New York Times, αποκαλώντας την μεταξύ άλλων «άσχημη μέσα κι έξω».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει περάσει ακόμα μια εβδομάδα από όταν αποκάλεσε μια άλλη γυναίκα δημοσιογράφο «γουρουνάκι», ενώ πρόσφατο είναι και το περιστατικό με τους δημοσιογράφους του BBC.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ επέκρινε την εφημερίδα των New York Yimes που είχε ένα άρθρο για το πόσο κουρασμένος είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιμένοντας ότι «ποτέ δεν έχει εργαστεί τόσο σκληρά» στη ζωή του.

Ο Τραμπ στοχοποίησε ειδικά μία από τις δημοσιογράφους του άρθρου. «Η συντάκτρια της ιστορίας, Κέιτι Ρότζερς, που έχει ανατεθεί να γράφει μόνο άσχημα πράγματα για μένα, είναι μια δημοσιογράφος τρίτης κατηγορίας που είναι άσχημη, μέσα κι έξω», έγραψε.

Οι φήμες για την υγεία του Τραμπ

Το άρθρο της δημοσιογράφου για την κούραση που φαίνεται στο πρόσωπο του Τραμπ, έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες σχετικά με την υγεία του Προέδρου, οι οποίες κυκλοφορούν εδώ και μήνες, με περισσότερα ερωτήματα να προκύπτουν αφού ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι έκανε μαγνητική τομογραφία τον προηγούμενο μήνα

Ιχυρίστηκε ότι ήταν μέρος μιας τυπικής ιατρικής εξέτασης και αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιο μέρος του σώματος εξέτασε η τομογραφία.

Την Τρίτη, οι Times έγραψαν ότι ο Τραμπ παρουσιάζει «σημάδια κόπωσης» καθώς «αντιμετωπίζει τις πραγματικότητες της γήρανσης εν ώρα άσκησης καθηκόντων».

Ο Τραμπ, πλέον ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει ποτέ αναλάβει την προεδρία, λέγεται ότι φάνηκε νυσταγμένος σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο στις 6 Νοεμβρίου, όπου «τα βλέφαρά του έπεφταν μέχρι που τα μάτια του σχεδόν έκλεισαν, και φάνηκε να αποκοιμιέται για μερικά δευτερόλεπτα».

Ο Τσάρλι Στάντλαντερ, εκπρόσωπος της εφημερίδας, υπερασπίστηκε τους δημοσιογράφους της.

«Το ρεπορτάζ των Times είναι ακριβές και βασίζεται σε άμεση καταγραφή των γεγονότων. Οι προσβολές και οι προσωπικές επιθέσεις δεν το αλλάζουν αυτό, ούτε και οι δημοσιογράφοι μας θα διστάσουν να καλύψουν αυτή την κυβέρνηση απέναντι σε τέτοιες τακτικές εκφοβισμού», ανέφερε σε δήλωσή του. «Έμπειροι και διεξοδικοί ρεπόρτερ όπως η Κέιτι Ρότζερς αποτελούν παράδειγμα του πώς ένας ανεξάρτητος και ελεύθερος Τύπος βοηθά τον αμερικανικό λαό να κατανοήσει καλύτερα την κυβέρνησή του και τους ηγέτες της», πρόσθεσε.