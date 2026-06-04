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Νέα γυναικοκτονία στην Αργεντινή: Λαοθάλασσα χιλιάδων διαδηλωτών για την 14χρονη

Μεγάλες διαδηλώσεις έλαβαν χώρα στην Αργεντινή, με αφορμή την γυναικοκτονία της 14χρονης Αγκουστίνα Βέγκα στα τέλη του Μαΐου.

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Αστυνομία στην Αργεντινή
Αστυνομία στην Αργεντινή | Shutterstock
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Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Αργεντινή, με αφορμή την βάναυση δολοφονία ενός 14χρονου κοριτσιού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα ποσοστά γυναικοκτονιών είναι αρκετά υψηλά στην Αργεντινή, με τις έρευνες να δείχνουν ότι μια γυναίκα δολοφονείται κάθε 30 ώρες.

Ο λόγος για την Αγκουστίνα Βέγκα (Agostina Vega) από την Κόρδοβα, η οποία έπεσε θύμα στυγερής γυναικοκτονίας στα τέλη Μαΐου του 2026. 

Αργεντινή: To Χρονικό 

Η ανήλικη Αγκοστίνα Βέγκα έφυγε από το εργοστάσιο εμπανάδα του παππού της και σταμάτησε ένα κοντινό ταξί. είπε στον οδηγό ότι ήθελε να πάει στο σπίτι μιας φίλης για να παραλάβει ένα δώρο για να κάνει έκπληξη στη μητέρα της.

Ώρες αργότερα, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Φαινόταν να έχει υποστεί σεξουαλική επίθεση και ο δράστης είχε διαμελήσει το σώμα της σε ένα χωράφι. 

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, μια δημόσια πλατεία απέναντι από το Κογκρέσο της Αργεντινής στην πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες ξέσπασε σε μια θάλασσα διαδηλωτών που κρατούσαν μοβ και ροζ πινακίδες για τις δολοφονημένες γυναίκες. 

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