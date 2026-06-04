Νέα γυναικοκτονία στην Αργεντινή: Λαοθάλασσα χιλιάδων διαδηλωτών για την 14χρονη

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Αργεντινή, με αφορμή την βάναυση δολοφονία ενός 14χρονου κοριτσιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα ποσοστά γυναικοκτονιών είναι αρκετά υψηλά στην Αργεντινή, με τις έρευνες να δείχνουν ότι μια γυναίκα δολοφονείται κάθε 30 ώρες.

Thousands of people have marched in Argentina, where a woman is killed every 30 hours, to demand an end to gender-based violence.



Protests were sparked by the brutal rape and murder of 14-year-old girl, Agostina Vega, found a week after she disappeared. pic.twitter.com/bouP9Xv9dI — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 4, 2026

Ο λόγος για την Αγκουστίνα Βέγκα (Agostina Vega) από την Κόρδοβα, η οποία έπεσε θύμα στυγερής γυναικοκτονίας στα τέλη Μαΐου του 2026.

Αργεντινή: To Χρονικό

Η ανήλικη Αγκοστίνα Βέγκα έφυγε από το εργοστάσιο εμπανάδα του παππού της και σταμάτησε ένα κοντινό ταξί. είπε στον οδηγό ότι ήθελε να πάει στο σπίτι μιας φίλης για να παραλάβει ένα δώρο για να κάνει έκπληξη στη μητέρα της.

Ώρες αργότερα, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Φαινόταν να έχει υποστεί σεξουαλική επίθεση και ο δράστης είχε διαμελήσει το σώμα της σε ένα χωράφι.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, μια δημόσια πλατεία απέναντι από το Κογκρέσο της Αργεντινής στην πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες ξέσπασε σε μια θάλασσα διαδηλωτών που κρατούσαν μοβ και ροζ πινακίδες για τις δολοφονημένες γυναίκες.