Νέα καταγγελία για τον Diddy όσο είναι στη φυλακή: Μουσικός παραγωγός τον κατηγορεί για σεξουαλική βία

Όσο Diddy βρίσκεται στη φυλακή, με κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση μέχρι μη συναινετική πορνογραφία και εμπορία ανθρώπων, νέα καταγγελία ήρθε στο φως εις βάρος του.

Οι κατηγορίες φέρεται να προέρχονται από το 2020 και αφορούν έναν μουσικό παραγωγό στον οποίο ζητήθηκε να παρευρεθεί σε μια φωτογράφιση σε μια αποθήκη στο Λος Άντζελες, όπου ο Combs φέρεται να του επιτέθηκε.

Ο Diddy ωστόσο, αρνείται όλες τις νέες κατηγορίες. «Θέλω να το ξεκαθαρίσω: ο κ. Combs αρνείται κατηγορηματικά ως ψευδείς και δυσφημιστικές όλες τις ισχυρισμούς ότι κακοποίησε σεξουαλικά οποιονδήποτε», δήλωσε ο Jonathan Davis, ένας από τους δικηγόρους του Combs, σε δήλωση προς το BBC.

Γιατί ο μουσικός παραγωγός κατηγορεί τον Diddy

Ο μουσικός παραγωγός κατηγορεί τον Diddy, ότι έδειξε τα γενετικά του όργανα και αυτοικανοποιείται σεξουαλικά κατά τη φωτογράφιση στην αποθήκη, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ύστερα, ο παραγωγός ισχυρίζεται ότι του είπε να τον βοηθήσει στις σεξουαλικές πράξεις και ότι του πέταξε ένα βρώμικο πουκάμισο όταν ο παραγωγός αρνήθηκε.

Δεκάδες άτομα -συμπεριλαμβανομένων ανήλικων κατηγόρων- έχουν καταθέσει αστικές αγωγές εναντίον του Combs με κατηγορίες που περιλαμβάνουν ναρκωτικά και σεξουαλική επίθεση.

Ορισμένοι ισχυρισμοί περιλαμβάνουν ότι ο μουσικός μεγιστάνας έδωσε τόσο υποσχέσεις επαγγελματικής ανέλιξης όσο και απειλές εάν οι κατήγοροι μιλούσαν.

Υπενθυμίζεται ότι, τελικά, κρίθηκε αθώος για τις πιο σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν ως αποτέλεσμα να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή και βρίσκεται για τις πιο «light κατηγορίες στη φυλακή του Νιου Τζέρσι.

«Έχασα τον δρόμο μου», έγραψε στον δικαστή πριν από την καταδίκη του. «Η πτώση μου οφειλόταν στον εγωισμό μου. Έχω ταπεινωθεί και έχω συντριβεί μέχρι το κόκκαλο».