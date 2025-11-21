Νέα μαζική δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη: 25 άτομα στο νοσοκομείο - Έφαγαν στο ίδιο εστιατόριο

Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές του Σισλί της Κωνσταντινούπολης, αφού 25 άτομα προσήλθαν στα τοπικά νοσοκομεία με συμπτώματα που παραπέμπουν σε τροφική δηλητηρίαση, έπειτα από γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.

Ο Διευθυντής Υγείας της Επαρχίας, Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ, ενημέρωσε το κοινό μέσω κοινωνικών δικτύων: «Ορισμένοι πολίτες που έφαγαν σε μια επιχείρηση στην περιοχή του Σίσλι, προσήλθαν στα γύρω νοσοκομεία με υποψία τροφικής δηλητηρίασης.

Συνολικά 25 άτομα ζήτησαν ιατρική βοήθεια σε μονάδες υγείας. Η γενική κατάσταση της υγείας των πολιτών που προσήλθαν είναι καλή, και πραγματοποιείται η απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση και θεραπεία».

Δεύτερη μαζική δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη

Η συνοικία Σίσλι είναι γνωστή για την εμπορική της δραστηριότητα, τα πολυτελή καταστήματα και τα σύγχρονα κτίρια, ενώ ιστορικά υπήρξε τόπος κατοικίας σημαντικής ελληνικής κοινότητας, σύμφωνα με δημοσίευμα της En Son Haber.

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγο μετά από παρόμοιο συμβάν σε καφετέρια, όπου η 26χρονη μηχανικός Άιμπεν Οζτσιλινγκίρ Τουρτούρα κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), αφού ήπιε τουρκικό καφέ που περιείχε καυστική ουσία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της συνοικίας Ομέρ Αβνί, στο Πέραν, αλλά και τον θάνατο μιας ολόκληρης οικογένειας στην Κωνσταντινούπολη.

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί αύξηση στα κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης.

Συγκεκριμένα, η δηλητηρίαση και οι επακόλουθοι θάνατοι της οικογένειας που ήρθε στην Τουρκία από τη Γερμανία έχουν τροφοδοτήσει συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια του φαγητού σε εξωτερικούς χώρους.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν υπογράμμισε ότι η έρευνα για τον θάνατο της οικογένειας Μποτζέκ διεξάγεται με μεγάλη ευαισθησία, λέγοντας: «Όσοι ήταν αμελείς θα εντοπιστούν και κανείς δεν θα γλιτώσει».