Νέα πλήγματα κατά του Ιράν για έβδομη νύχτα - Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε (17/07) νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι αμερικανικές δυνάμεις «εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 22:00 στην Ελλάδα), για έβδομη διαδοχική νύχτα», με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του ιρανικού στρατού».

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.