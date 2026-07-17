Μενού

Νέα πλήγματα κατά του Ιράν για έβδομη νύχτα - Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για έβδομη νύχτα, μετά την εκεχειρία.

Reader symbol
Newsroom
ΗΠΑ-Ιραν
Αντιαμερικανική πινακίδα στην πρωτεύουσα του Ιράν | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε (17/07) νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι αμερικανικές δυνάμεις «εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 22:00 στην Ελλάδα), για έβδομη διαδοχική νύχτα», με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του ιρανικού στρατού».

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ