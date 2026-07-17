Προετοιμασίες των ΗΠΑ για μαζική επίθεση στο Ιράν: Στέλνουν αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι πρόκειται να αναπτύξει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη χώρα, ενόψει ενδεχόμενης επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο μιας ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία θα ξεπερνά σε έκταση τα μέχρι σήμερα πλήγματα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room), όπου παρουσιάστηκαν νέα επιχειρησιακά σχέδια.

Μεταξύ των επιλογών που φέρεται να βρίσκονται στο τραπέζι είναι επιθέσεις σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές, όπως σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, νέα πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας με στόχο την περαιτέρω ταφή των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, καθώς και επίθεση στην υπόγεια εγκατάσταση Pickaxe Mountain, η οποία εκτιμάται ότι σχετίζεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Δεν έχει λάβει οριστική απόφαση ο Τραμπ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση, ωστόσο εμφανίζεται διατεθειμένος να αυξήσει τη στρατιωτική πίεση, επιδιώκοντας να αναγκάσει την Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι σχετική απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το Axios σημειώνει ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για πέμπτη διαδοχική ημέρα επιδρομές εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ και στις νότιες ακτές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, βομβαρδίστηκαν τουλάχιστον επτά γέφυρες γύρω από το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, το οποίο θεωρείται κομβικό σημείο για τις επιχειρήσεις των Φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται να ενέτεινε τις επιθέσεις του εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και το Κουβέιτ, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν και αμερικανική βάση στη Συρία, από την οποία, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αποχωρήσει εδώ και μήνες.

Προβληματισμός στο Ισραήλ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ΗΠΑ διατηρούν σήμερα περίπου 30 αεροσκάφη ανεφοδιασμού στα αεροδρόμια Μπεν Γκουριόν και Ραμόν του Ισραήλ και επιδιώκουν να αποστείλουν ακόμη αρκετές δεκάδες, επαναφέροντας τον αριθμό τους στα επίπεδα που υπήρχαν στην αρχή της σύγκρουσης.

Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει προβληματισμό στην ισραηλινή κυβέρνηση, καθώς η αυξημένη παρουσία στρατιωτικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την πολιτική αεροπορία, σε μια περίοδο αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης λόγω των θερινών διακοπών.

Το Axios αναφέρει τέλος ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει ζητήσει από το Ισραήλ να φιλοξενήσει τα επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση.