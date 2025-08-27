Μπροστά σε μια εκκολαπτόμενη νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία, ο πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την υποστήριξή του για την επικείμενη διοργάνωση ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν υπάρχει «ούτε άρνηση της πραγματικότητας ούτε καταστροφολογία» από την πλευρά της κυβέρνησης σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Η χώρα βυθίζεται εκ νέου στην πολιτική αβεβαιότητα, μόλις οκτώ μήνες αφότου ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, σχημάτισε νέα κυβέρνηση που τώρα κινδυνεύει να πέσει, για τους ίδιους λόγους που οδήγησαν στην ανατροπή και του προκατόχου του, του Μισέλ Μπαρνιέ:

Tην αδυναμία του να περάσει έναν προϋπολογισμό, παρά τη σοβαρότητα του διακυβεύματος και τον «άμεσο κίνδυνο» που συνιστά, όπως λέει, «η εξάρτηση από το (ογκώδες) χρέος».

«Όχι» από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Μετά και το κάλεσμα σε κινητοποιήσεις στις 10 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός έπαιξε το τελευταίο του χαρτί χθες Δευτέρα, ανακοινώνοντας ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης δύο ημέρες νωρίτερα, στις 8 του μηνός. Έλαβε αμέσως αρνητική απάντηση από όλα τα αντιπολιτευόμενα κόμματα, από την άκρα δεξιά μέχρι την αριστερά, συμπεριλαμβανομένων και των σοσιαλιστών.

Ο Μπαϊρού αρνείται να σταυρώσει τα χέρια, αντιμέτωπος με την προαναγγελθείσα πτώση της κυβέρνησής του και προσπαθεί να πείσει τους Σοσιαλιστές να του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στις αρχές Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα που τα αντιπολιτευόμενα κόμματα αρχίζουν ήδη να εξετάζουν πώς θα κινηθούν στη «μετά Μπαϊρού εποχή».

Σήμερα, στο υπουργικό συμβούλιο, ο Μακρόν εξέφρασε την «πλήρη υποστήριξή» του στην κίνηση Μπαϊρού. Σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο, Σοφί Πριμάς, ο πρόεδρος Μακρόν έκρινε ότι ο Φρανσουά Μπαϊρού «ούτε αρνείτο την πραγματικότητα ούτε καταστροφολογούσε» για την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας και ζήτησε «υπευθυνότητα από τα κόμματα που επιθυμούν να κυβερνήσουν».

Μακρόν: «Η Γαλλία είναι μια σταθερή χώρα με σταθερή οικονομία»

Αναφερόμενος στην πτώση που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα στις γαλλικές αγορές μετοχών και ομολόγων μπροστά στην νέα πολιτική κρίση, ο Μακρόν δήλωσε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του ότι η Γαλλία είναι σταθερή, σύμφωνα με την Πριμάς.

«Η Γαλλία είναι μια σταθερή χώρα με σταθερή οικονομία... αλλά πρέπει να αναλάβουμε τα ηνία του πεπρωμένου μας», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, αναφερόμενη σε δηλώσεις του Μακρόν.

«Είναι ένα ισχυρό μήνυμα που στέλνουμε στις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι θέλουμε να έχουμε μια Γαλλία που είναι ακόμη πιο σταθερή». Ο Μακρόν δεν συζήτησε την επιλογή διάλυσης του Κοινοβουλίου στη συνάντηση, πρόσθεσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός υποσχέθηκε χθες Τρίτη να αγωνιστεί «σαν σκυλί» για να αποτρέψει την πτώση της κυβέρνησης.

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ της, είναι δηλαδή το τρίτο μεγαλύτερο στην ευρωζώνη, έπειτα από εκείνα της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Προσπαθώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες, ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ διαβεβαίωσε χθες ότι η Γαλλία «σήμερα δεν απειλείται από καμία παρέμβαση, ούτε του ΔΝΤ, ούτε της ΕΚΤ, ούτε κανενός άλλου διεθνούς οργανισμού». Υπενθυμίζεται πως ο Λομπάρ κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο να ζητηθεί παρέμβαση του ΔΝΤ, είχε πει ότι «είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας».

Δημοσκόπηση: Οι περισσότεροι Γάλλοι θέλουν διάλυση της Βουλής και νέες εκλογές

Την ίδια ώρα, περίπου το 63% των Γάλλων επιθυμούν να διαλυθεί η Βουλή και να διεξαχθούν νέες εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop που μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο LCI TV, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αγωνίζεται να σώσει την κυβέρνηση μειοψηφίας της οποίας ηγείται.

Η δημοσκόπηση του Ifop πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων, διαδικτυακά, στις 26 Αυγούστου.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού μοιάζει όλο και περισσότερο πιθανό να πέσει τον ερχόμενο μήνα αφότου τρία σημαντικά κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα τον υποστηρίξουν στην ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τα σχέδιά του για σαρωτικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Η πολιτική αβεβαιότητα είχε επιπτώσεις στις γαλλικές μετοχές και στα ομόλογα αυτήν την εβδομάδα. Οποιαδήποτε απόφαση για διάλυση της Βουλής θα πρέπει να ληφθεί από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, και, σύμφωνα με το Ifop, το 51% των ερωτηθέντων είπαν ότι πιστεύουν πως ο Μακρόν δεν θα διαλύσει τη Βουλή.

Η εναλλακτική που έχει ο Μακρόν, αντί της διάλυσης της Βουλής εφόσον ο Μπαϊρού χάσει την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, θα ήταν να διορίσει μια νέα κυβέρνηση.