Νέα πρόκληση από τους Φρουρούς της Επανάστασης: «Μόνο εμείς ορίζουμε την ασφαλή δίοδο στο Ορμούζ»

Σε νέες απειλές προχώρησαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), δηλώνοντας ότι η μόνη ασφαλής διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ είναι εκείνη που καθορίζεται από τους ίδιους.

Σε ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους θα θεωρείται στόχος, ενώ επανέλαβαν ότι διατηρούν πλήρη έλεγχο στο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα.

Η προειδοποίηση έρχεται σε συνέχεια δηλώσεων του Ιράν το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τις οποίες τόσο εμπορικά όσο και στρατιωτικά πλοία κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση εάν δεν ακολουθούν τους «κανονισμούς διέλευσης» που επιβάλλει η Τεχεράνη.