Το χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν στον σύζυγό της Εμανουέλ Μακρόν απασχολεί από τον Μάιο του 2025. Τα όσα αναφέρονται σε βιβλίο σχετικά με τους λόγους πίσω απ΄αυτή τη χειρονομία, η οποία κατεγράφη - τυχαία - από τις κάμερες, προκάλεσαν νέους τριγμούς, ωστόσο η πλευρά της πρώτης κυρίας της Γαλλίας διαψεύδει τους λόγους που αποδίδονται στην κίνησή της.

Καθώς άνοιξε η πόρτα του προεδρικού αεροπλάνου, κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού τους στο Ανόι του Βιετνάμ, οι κάμερες κατέγραψαν την Γαλλία να σπρώχνει τον σύζυγό της μακριά από το πρόσωπό της με το χέρι της, μια χειρονομία που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως «χαστούκι».

Σύμφωνα με το βιβλίο του Φλοριάν Ταρντίφ, δημοσιογράφου του Paris Match, λόγος της κίνησης αυτής ήταν τα μηνύματα που έστελνε ο Μακρόν στην Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχάνι, με την οποία, όπως γράφτηκε, διατηρούσε «πλατωνική σχέση» για μήνες.

«Αυτό μου έχουν πει επανειλημμένα άτομα του στενού τους περιβάλλοντος», δήλωσε ο Ταρντίφ στο ραδιόφωνο RTL την Τετάρτη (13/05). Μερικά από τα μηνύματα που αντάλλασσαν ήταν ιδιαίτερα σκανδαλώδη, κατά τον ίδιο.

Κατά τον δημοσιογράφο, η Μακρόν διάβασε ένα απ΄αυτά τα μηνύματα στο κινητό του Γάλλου προέδρου και επήλθε η ρήξη ανάμεσά τους και κατεγράφη η στιγμή της μεγάλης έντασης.

Το πρώτο σχόλιο από την πλευρά της Μπριζίτ Μακρόν

Ωστόσο, το περιβάλλον της πρώτης κυρίας διαψεύδει τις πληροφορίες του Ταρντίφ.

Σύμφωνα με την Le Parisien, η συνοδεία της Μακρόν επεσήμανε πως το συμβάν δεν είχε σχέση με την Ιρανή ηθοποιό και εκείνη δεν ελέγχει ποτέ το κινητό του συζύγου της.

«Η Μπριζίτ Μακρόν αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτή την πληροφορία στον ίδιο τον συγγραφέα στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό του συζύγου της» επεσήμανε η πλευρά της.

Σημειώνεται πως ο ίδιος ο Μακρόν είχε κάνει λόγο για μεταξύ τους αστείο. «Η σύζυγός μου κι εγώ απλώς αστειευόμασταν, όπως κάνουμε συχνά» είπε και ζήτησε απ΄όλους να ηρεμήσουν καθώς δεν υπάρχει καμία διαφωνία με τη Μπριζίτ.