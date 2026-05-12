Ξανά viral ο Μακρόν για τις «καλλιτεχνικές του αναζητήσεις»: Βίντεο τον δείχνει να χορεύει σε Σύνοδο Κορυφής

Πριν από λίγες ημέρες ο Εμανουέλ Μακρόν τραγούδησε στη Σύνοδο Κορυφής στην Αρμενία και τώρα ο φακός τον έπιασε και να χορεύει στη στη Σύνοδο Κορυφής Africa Forward.

Συγκεκριμένα, το βίντεο που έχει γίνει viral στα social media, δείχνει τον Γάλλο Πρόεδρο να κουνιέται στο ρυθμό του τραγουδιού «Jerusalema» στο Ναϊρόμπι.

Και δεύτερο βίντεο με τον Μακρόν από την ίδια μέρα, τον απεικονίζει στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι μαζί με φοιτητές από την Κένυα, να χορεύει επίσης, παραδοσιακό χωρό. Ή τουλάχιστον να προσπαθεί να χορέψει...