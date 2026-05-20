Νέα ξέσπασμα Αλμοδόβαρ: «Τραμπ, Νετανιάχου και Πούτιν είναι τέρατα»

Νέο ξέσπασμα κατά του Αμερικανού προέδρου, και όχι μόνο, έκανε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, σε νέες δηλώσεις του στο φεστιβάλ των Καννών, τονίζοντας πως οι Ευρωπαίοι οφείλουν να γίνουν «ασπίδα» απέναντι στα «τέρατα», όπως αποκάλεσε, αναφερόμενος στον Τραμπ, τον Νετανιάχου και τον Πούτιν.

«Ως Ευρωπαίοι, είμαστε (...) υποχρεωμένοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας κατά τεράτων όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου ή ο Ρώσος. Είμαστε υποχρεωμένοι διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο», είπε ο ισπανός σκηνοθέτης που είναι υποψήφιος αυτήν την χρονιά για τον Χρυσό Φοίνικα με την ταινία «Amarga Navidad».

Την Κυριακή στις Κάννες, ο συμπατριώτης του Χαβιέρ Μπαρδέμ είχε καταγγείλει την «τοξική αρρενωπότητα» των τριών ηγετών κατηγορώντας τους για πολέμους που έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους.

Σύμφωνα με τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο καλλιτέχνης έχει την ηθική υποχρέωση να μιλάει για την πολιτική.

«Δεν κρίνω αυτούς που δεν το κάνουν, αλλά την σιωπή και τον φόβο, διότι είναι φυσικά μία έκφραση φόβου, είναι ένα πολύ κακό σύμπτωμα, ένα σύμπτωμα απαξίωσης της δημοκρατίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 76χρονος σκηνοθέτης κατά την παρουσίαση της ταινίας του.

«Ένας καλλιτέχνης, από το βήμα του (...) οφείλει να μιλάει χωρίς περιστροφές, οφείλει να μιλάει με ακάλυπτο πρόσωπο για τα χειρότερα από όσα μας συμβαίνουν και κάθε μέρα μας συμβαίνουν πολύ τρομερά πράγματα», είπε.