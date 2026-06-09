Νέες απειλές από τον IDF: «Το χτύπημα στο Ιράν ήταν προετοιμασία για ένα πολύ πιο σοβαρό πλήγμα»

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δηλώνει ότι οι προσπάθειες του Ιράν να «επιβάλει νέες ισορροπίες» θα αποτύχουν και ότι το Ισραήλ έχει σχεδιάσει ένα «πολύ πιο σημαντικό και βαρύ πλήγμα» κατά του καθεστώτος.

«Η προσπάθεια του Ιράν να επιβάλει νέους κανόνες και να αλλάξει την πραγματικότητα θα αποτύχει. Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις μας, εντείνοντας τα πλήγματα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, προκειμένου να υπερασπιστούμε τις κοινότητες του βορρά», ανέφερε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε στρατιωτική άσκηση.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διατήρησαν και συνεχίζουν να διατηρούν άμεση ετοιμότητα για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν», σημείωσε ο Ζαμίρ.

Σύμφωνμα με το times of israel, αναφερόμενος στην πρόσφατη ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, πρόσθεσε: «Όλα τα αμυντικά και επιθετικά μας συστήματα βρίσκονταν σε πλήρη εγρήγορση και ετοιμότητα. Αναχαιτίσαμε τις απειλές που εξαπολύθηκαν εναντίον μας και ανταποδώσαμε με ταχύτητα και ισχύ».

Τόνισε, επίσης, ότι «το χτύπημα που πραγματοποιήσαμε στο Ιράν αποτέλεσε προετοιμασία για ένα πολύ πιο σημαντικό και σοβαρό πλήγμα».

«Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε και να καταφέρουμε ένα ακόμη σκληρό και καίριο πλήγμα κατά του Ιράν», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε εγκρίνει μια ευρύτερη επίθεση στο Ιράν, την οποία όμως ακύρωσε έπειτα από πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.