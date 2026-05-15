Νέες απειλές Τραμπ: «Δεν θα είμαι πολύ υπομονετικός με το Ιράν»

Νέες απειλές προς το Ιράν εξέδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πεκίνο όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη, μέσω συνέντευξης στο Fox News, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται να είμαι πολύ πιο υπομονετικός», προτρέποντας την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Δεν πρόκειται να είμαι πολύ πιο υπομονετικός», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή «Hannity» του Fox News. «Θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία», επέμεινε.

«Θα αισθανόταν καλύτερα αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως θα «αισθανόταν καλύτερα» αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο κατά υψηλό ποσοστό ουράνιο του Ιράν, κάτι πάντως που θα ήθελε «περισσότερο για λόγους επικοινωνίας».

«Θα προτιμούσα να το έχω. Θα αισθανόμουν καλύτερα αν το είχα (...) αλλά νομίζω περισσότερο για λόγους επικοινωνίας, παρά για κάτι άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο.

«Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να το βομβαρδίσουμε ξανά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο του 2025