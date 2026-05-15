Νέες απειλές Τραμπ: «Δεν θα είμαι πολύ υπομονετικός με το Ιράν»

Νέες απειλές προς το Ιράν εξέδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πεκίνο όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη, μέσω συνέντευξης στο Fox News, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται να είμαι πολύ πιο υπομονετικός», προτρέποντας την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον.
«Δεν πρόκειται να είμαι πολύ πιο υπομονετικός», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή «Hannity» του Fox News. «Θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία», επέμεινε.
«Θα αισθανόταν καλύτερα αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν»
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως θα «αισθανόταν καλύτερα» αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο κατά υψηλό ποσοστό ουράνιο του Ιράν, κάτι πάντως που θα ήθελε «περισσότερο για λόγους επικοινωνίας».
«Θα προτιμούσα να το έχω. Θα αισθανόμουν καλύτερα αν το είχα (...) αλλά νομίζω περισσότερο για λόγους επικοινωνίας, παρά για κάτι άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο.
«Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να το βομβαρδίσουμε ξανά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο του 2025
- Ηλιούπολη: Η κατάσταση της 17χρονης και οι συμβουλές των ειδικών για την ψυχική θωράκιση των εφήβων
- Akylas: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη ως queer αγόρι με bullying, χωρίς χρήματα και διασυνδέσεις»
- Γαλάζια Σημαία 2026: 2η στον κόσμο η Ελλάδα - Αναλυτική λίστα με τις βραβευμένες παραλίες
- Τατιάνα Στεφανίδου: Αποκάλυψε τον λόγο που λείπει το Νίκος Ευαγγελάτος από το Live News
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.