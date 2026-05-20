Νέες απειλές Τραμπ στην Κούβα: «Oι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν ένα κράτος - παρία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ «δεν θα ανεχθούν ένα κράτος - παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό, υπηρεσίες πληροφοριών και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις 90 μίλια από την αμερικανική πατρίδα» και ότι η Ουάσινγκτον δεν θα ηρεμήσει εωσότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, πρότεινε μια «νέα σχέση» στον λαό της Κούβας σε μήνυμά του στα ισπανικά με αφορμή την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της χώρας, στο οποίο κατηγόρησε την κουβανική κυβέρνηση για τα «αφάνταστα δεινά» των κατοίκων του νησιού, μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ρούμπιο απευθύνεται απευθείας στους Κουβανούς ως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, σημείωσε ο ιστότοπος, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μέρος της πολυεπίπεδης στρατηγικής της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πίεση στην Αβάνα.

«Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν έχετε ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα ή τρόφιμα είναι εξαιτίας αυτών που ελέγχουν τη χώρα σας, που έχουν λεηλατήσει δισεκατομμύρια δολάρια», τόνισε ο Ρούμπιο στο μήνυμά του.

Αργότερα σήμερα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα ανακοινώσει κατηγορίες εις βάρος του ντε φάκτο ηγέτη της Κούβας, του 94χρονου Ραούλ Κάστρο, επειδή φέρεται να ζήτησε το 1996 την κατάρριψη δύο αεροσκαφών οργάνωσης που ίδρυσαν Κουβανοί εξόριστοι στη Φλόριντα τα οποία κατευθύνονταν στο νησί.

Στο μήνυμά του ο Ρούμπιο επικεντρώθηκε στον ρόλο του επιχειρηματικού ομίλου GAESA που ελέγχεται από τον στρατό και έχει ιδρυθεί από τον Κάστρο. Ο όμιλος εκτιμάται ότι διαθέτει πόρους ύψους 18 δισεκ. δολαρίων και ελέγχει το 70% της κουβανικής οικονομίας.

Ο Αμερικανός υπουργός συνέκρινε τις πλούσιες ελίτ που διοικούν τον GAESA με τη φτώχεια των περισσότερων Κουβανών, εκτιμώντας ότι «η Κούβα δεν ελέγχεται από καμία ‘επανάσταση’. Η Κούβα ελέγχεται από τον GAESA», σχολίασε.

«Ο πρόεδρος Τραμπ προτείνει μια νέα σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κούβα, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω του κουβανικού λαού, όχι του GAESA», υπογράμμισε.

Η αμερικανική κυβέρνηση προσφέρει «100 εκατομμύρια σε τρόφιμα και φάρμακα σε εσάς, τον λαό», πρόσθεσε ο Ρούμπιο, εξηγώντας ότι θα πρέπει να διανεμηθούν «μέσω της καθολικής εκκλησίας ή άλλων αξιόπιστων φιλανθρωπικών οργανώσεων. Όχι να κλαπούν από τον GAESA».

Πέρα από το εμπάργκο σε ισχύ από το 1962, η Ουάσιγκτον, η οποία δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επέβαλε στη χώρα τον Ιανουάριο πετρελαϊκό αποκλεισμό --έκτοτε δεν άφησε να περάσει παρά μόλις ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο με αργό. Στις αρχές Μαΐου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε περαιτέρω σκλήρυνση των κυρώσεων σε βάρος της Κούβας.

Πλέον, το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων μαστίζεται από μια άνευ προηγουμένου κοινωνικοοικονομική κρίση, με πολλούς Κουβανούς να μην έχουν πρόσβαση σε αγαθά και προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης είναι επίσης κρίσιμη, καθώς η χώρα δεν έχει πλέον αποθέματα καυσίμων. Οι ατελείωτες, επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος έχουν προκαλέσει διαδηλώσεις σε συνοικίες της Αβάνας τις τελευταίες ημέρες.