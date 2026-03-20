Νέες δηλώσεις Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Το Ιράν θα αντέξει τη νέα χρονιά, μέσω της εθνικής ενότητας»

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξέδωσε άλλη μια γραπτή δήλωση, τη στιγμή που απέχει των δημοσίων εμφανίσεων, από όταν διαδέχτηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στις αρχές αυτού του μήνα.

Δήλωσε συγκεκριμένα ότι η νέα ιρανική χρονιά θα είναι χρονιά «ανθεκτικής οικονομίας». Αυτό θα γίνει «στη σκιά της εθνικής ενότητας» και της «εθνικής ασφάλειας», ανέφερε στην ανακοίνωση που του αποδίδεται.

Παρά τις αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, ανέφερε επίσης στην ανακοίνωση ότι το Ιράν πιστεύει «σθεναρά» στην ενίσχυση των σχέσεων με τα γειτονικά κράτη.