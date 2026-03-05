Μενού

Νέες ενισχύσεις από τη Βρετανία στην Κύπρο: Ο Στάρμερ στέλνει «σμήνος» από ελικόπτερα Wildcat

Κιρ Στάρμερ
Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (5/3) ότι σμήνος από ελικόπτερα Wildcat εξοπλισμένα με δυνατότητες αναχαίτησης drones θα φτάσουν στην Κύπρο την Παρασκευή.

Σε συνέντευξη Τύπου, πρόσθεσε ότι ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μεγαλόνησο για να συντονίσει επιχειρήσεις και να συναντηθεί με στρατιωτικό προσωπικό.

Η Βρετανία αναπτύσσει επίσης το HMS Dragon στην ανατολική Μεσόγειο, εν μέσω του ξεσπάσματος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, μεταφέρει το Al Jazeera.

