Νέες ενισχύσεις από τη Βρετανία στην Κύπρο: Ο Στάρμερ στέλνει «σμήνος» από ελικόπτερα Wildcat

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (5/3) ότι σμήνος από ελικόπτερα Wildcat εξοπλισμένα με δυνατότητες αναχαίτησης drones θα φτάσουν στην Κύπρο την Παρασκευή.

Σε συνέντευξη Τύπου, πρόσθεσε ότι ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μεγαλόνησο για να συντονίσει επιχειρήσεις και να συναντηθεί με στρατιωτικό προσωπικό.

Η Βρετανία αναπτύσσει επίσης το HMS Dragon στην ανατολική Μεσόγειο, εν μέσω του ξεσπάσματος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, μεταφέρει το Al Jazeera.