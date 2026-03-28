Νέες ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη: Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στο Ιράν

Μια σειρά από ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το βράδυ την πρωτεύουσα του Ιράν, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, καθώς ο πόλεμος με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζεται εδώ και σχεδόν ένα μήνα.

Οι εκρήξεις συνέχισαν να ακούγονται στο κέντρο της Τεχεράνης για αρκετά λεπτά, χωρίς ο στόχος να μπορεί να προσδιοριστεί.

Ισραήλ: Ο στρατός έπληξε συγκρότημα παραγωγής όπλων για το ναυτικό του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στο Ιράν την έδρα του βιομηχανικού συγκροτήματος όπου παράγονται όπλα για το Πολεμικό Ναυτικό, όπως και άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες κατασκευάζονται συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Τη χθεσινή νύχτα, περίπου 50 ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη διεξήγαγαν πλήγματα μεγάλης κλίμακας που είχαν στόχο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», εκ των οποίων η έδρα του βιομηχανικού συγκροτήματος του Πολεμικού Nαυτικού και «εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή διαφόρων οπλικών συστημάτων και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας», σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.