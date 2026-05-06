Η πριγκίπισσα Ευγενία ανακοίνωσε ότι είναι ξανά έγκυος τη Δευτέρα (05/05), με μια συγκινητική φωτογραφία με υπερηχογράφημα του μωρού και ένα συνοδευτικό δελτίο τύπου από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η μικρότερη κόρη του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της Τζακ Μπρούκσμπανκ. Το ζευγάρι έχει ήδη δύο αγόρια τον 5 ετών Όγκουστ και τον 2 ετών Έρνεστ.

Τη Δευτέρα, η 36χρονη Ευγενία μοιράστηκε μια συγκινητική φωτογραφία των γιων της να κρατούν μια φωτογραφία τον υπέρηχο στον λογαριασμό της στο Instagram, γράφοντας: «Το μωρό Μπρούκσμπανκ αναμένεται το 2026».

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αποκάλυψαν επίσης την είδηση ​​με μια δήλωση που κατέληγε ως εξής: «Η Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς ενημερώθηκε και είναι ενθουσιασμένη με την είδηση».

Αλλά σε αντίθεση με προηγούμενες ανακοινώσεις, το μήνυμα δεν περιελάμβανε την συνήθη προσθήκη ότι «και οι δύο οικογένειες είναι ενθουσιασμένες με τα νέα».

Η σημαντική παράλειψη

Η αξιοσημείωτη παράλειψη σήμαινε ότι η ανακοίνωση της Ευγενίας ήταν ελαφρώς διαφορετική από τα μηνύματα από το Παλάτι στις προηγούμενες εγκυμοσύνες της.

Η φετινή συνοπτική δήλωση πιθανότατα είχε σκοπό να παραλείψει οποιαδήποτε αναφορά στον Άντριου και τη Σάρα, καθώς και οι δύο γονείς της Ευγενίας εμφανίστηκαν εκτενώς στην τελευταία δημοσίευση εγγράφων του Επστάιν τον Ιανουάριο και υπέστησαν μεγαλύτερη ντροπή όταν ο Άντριου συνελήφθη τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Η ανακοίνωση της Ευγενίας ήταν προσεκτικά διατυπωμένη ώστε να αποφευχθεί εντελώς η αναφορά στην οικογένεια Γιορκ. Οι γονείς του Τζακ, Νίκολα και Τζορτζ Μπρούκσμπανκ, εξαιρέθηκαν επίσης από την ανακοίνωση.

Ο Τζακ και η Ευγενία παντρεύτηκαν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο κάστρο του Ουίνδσορ, τον Οκτώβριο του 2018 και καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί, τον Όγκουστ, στις 9 Φεβρουαρίου 2021. Ο μικρότερος αδερφός του, ο Έρνεστ, γεννήθηκε στις 30 Μαΐου 2023.

Το νέο βασιλικό μωρό θα είναι το 15ο στη σειρά διαδοχής όταν γεννηθεί.