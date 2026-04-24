Ο Τζέφρι Επστάιν φιλοξένησε μερικά από τα φερόμενα ως θύματα κακοποίησης σε διαμερίσματα στο Λονδίνο, αφού η αστυνομία στο Ηνωμένο Βασίλειο «αγνόησε» μια καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση το 2015 και δεν ερεύνησε παραπάνω τον εγκληματία, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, αποκαλύφθηκαν στοιχεία για τέσσερα διαμερίσματα στο Κένσινγκτον και το Τσέλσι σε αποδείξεις, ηλεκτρονικά μηνύματα και τραπεζικά αρχεία που περιέχονται στα αρχεία του Επστάιν. Έξι γυναίκες που διέμεναν στα ακίνητα έχουν έκτοτε κατηγορήσει τον εκλιπόντα χρηματοδότη για σεξουαλική κακοποίηση, ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Μερικές από τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τη Ρωσία και την ανατολική Ευρώπη, μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού η Μητροπολιτική αστυνομία αποφάσισε να μην διερευνήσει τον ισχυρισμό της Βιρτζίνια Τζιούφρε το 2015 ότι είχε πέσει θύμα διεθνούς εμπορίας ανθρώπων στο Λονδίνο, ανέφερε το ο βρετανικός φορέας. Η Τζιούφρε ήταν μία από τις πιο ηχηρές κατήγορους του Επστάιν, ισχυριζόμενη ότι ο καταδικασμένος παιδεραστής την κακοποίησε και την εμπορεύτηκε.

Σε αγωγή που κατέθεσε στις ΗΠΑ το 2021, ισχυρίστηκε ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ είχε σεξουαλικές επαφές μαζί της σε ένα σπίτι στο Λονδίνο το 2001, όταν ήταν 17 ετών, αφού είχε πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων από τον Επστάιν. Ο Μάουντμπάτεν Γουίντσορ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

Τα μηνύματα στα αρχεία του Επστάιν που «πρόδωσαν» τα σπίτια στο Λονδίνο

Το BBC ανέφερε διάφορες λεπτομέρειες από τα αρχεία που χρονολογούνται γύρω στο 2018 και 2019, μετά τον ισχυρισμό της Τζιούφρε, που δείχνουν τον Επστάιν να αλληλογραφεί με γυναίκες που στεγάζονται σε διαμερίσματα σε πλούσιες περιοχές του Λονδίνου.

Σε ορισμένες από τις ανταλλαγές που είδε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ο Επστάιν χρησιμοποιεί επιθετική γλώσσα αφού οι γυναίκες προφανώς παραπονέθηκαν για τις συνθήκες. Σε ένα μήνυμα, φέρεται να βρίζει μια γυναίκα, την αποκαλεί «αγενή» και την κατηγορεί για «αηδιαστική συμπεριφορά», λέγοντας ότι ήταν ένα «παιδί που δεν έχει ακόμη αναλάβει την ευθύνη».

Ένα άλλο μήνυμα, αποκαλύπτει φωτογραφίες «χαριτωμένων» μοντέλων, όπως επί λέξει χαρακτήρισε ο Επστάιν, που του έστειλε μία από τις γυναίκες στο Λονδίνο. Ο Επστάιν φέρεται επίσης να πλήρωσε για τουλάχιστον πέντε γυναίκες, πολλές από τις οποίες βρίσκονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο με φοιτητικές βίζες, για να σπουδάσουν στο Λονδίνο.

Εκατομμύρια έγγραφα, εικόνες, βίντεο και email που περιγράφουν λεπτομερώς τις δραστηριότητες του Επστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 εν αναμονή της δίκης του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας, έχουν δημοσιοποιηθεί από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που συλλέχθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία στις ποινικές υποθέσεις εναντίον του και των συνεργατών του.

Τα αρχεία δημοσιοποιήθηκαν μετά την ψήφιση του «Νόμου Διαφάνειας των Αρχείων Επστάιν» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και την ομόφωνη έγκρισή του από τη Γερουσία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει το νομοσχέδιο την επόμενη μέρα.