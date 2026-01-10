Αφού πρώτα η Ουάσινγκτον συνέλαβε τον Νικολάς Μαδούρο σε μια επιχείρηση που θύμιζε blockbuster, και αφού ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει ενδιαφέρον μέχρι και για την αγορά της Γροιλανδίας, τώρα η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να μοιράζει «χρίσματα» στη Βενεζουέλα.

Και το κάνει με τρόπο που συνδυάζει πίεση, απειλές, παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις και μια δόση πολιτικού σουρεαλισμού.

Ο άνθρωπος που βρίσκεται «στην κορυφή της λίστας»

Η κυβέρνηση Τραμπ, όπως αναφέρει το Reuters, έχει προειδοποιήσει τον σκληροπυρηνικό υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάδο Καμπέλο, ότι μπορεί να γίνει ο επόμενος στόχος της Ουάσινγκτον, εκτός αν συνεργαστεί με τη νέα προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Ο Καμπέλο, που ελέγχει τις δυνάμεις ασφαλείας και έχει κατηγορηθεί διεθνώς για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεωρείται από τους λίγους που μπορούν να κρατήσουν τη χώρα όρθια σε μια τόσο εύθραυστη μεταβατική περίοδο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο Καμπέλο, λόγω της σκληρής γραμμής του και της μακροχρόνιας αντιπαλότητάς του με τη Ροντρίγκεζ, μπορεί να λειτουργήσει ως «αποκαλυπτικός παράγοντας» που θα τινάξει στον αέρα τη μεταβατική διαδικασία.

Γι’ αυτό και η Ουάσινγκτον του στέλνει σαφές μήνυμα: Συνεργασία ή μοίρα παρόμοια με του Μαδούρο.

Οι colectivos και ο κίνδυνος του χάους

Η απομάκρυνση του Καμπέλο δεν είναι απλή υπόθεση. Οι περιβόητες ομάδες μοτοσικλετιστών colectivos, πιστές στο καθεστώς, θα μπορούσαν να ξεχυθούν στους δρόμους, προκαλώντας χάος - κάτι που η Ουάσινγκτον θέλει πάση θυσία να αποφύγει. Η στάση τους θα εξαρτηθεί από το αν νιώσουν ότι άλλοι αξιωματούχοι μπορούν να τους προστατεύσουν.

Η Ροντρίγκεζ κάνει τις πρώτες κινήσεις

Στις πρώτες της αποφάσεις, η προσωρινή πρόεδρος διόρισε τον στρατηγό Γκουστάβο Γκονζάλες Λόπεζ επικεφαλής της Προεδρικής Φρουράς και της στρατιωτικής αντικατασκοπείας. Ο Λόπεζ, που έχει δεχθεί κυρώσεις από ΗΠΑ και ΕΕ, υπήρξε στενός συνεργάτης του Καμπέλο — γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα: Πρόκειται για κίνηση στήριξης ή για προσπάθεια αποστασιοποίησης;

Στο μικροσκόπιο της Ουάσινγκτον βρίσκεται και ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο, επίσης κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι η συνεργασία του είναι κρίσιμη για να αποφευχθεί κενό εξουσίας, καθώς ελέγχει τον στρατό και θεωρείται πιο πραγματιστής από τον Καμπέλο.

Γιατί όχι η αντιπολίτευση;

Παρά το διεθνές προφίλ της, η αντιπολίτευση υπό τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν θεωρείται από την Ουάσινγκτον ικανή να διατηρήσει την τάξη σε αυτή την κρίσιμη φάση. Η CIA εκτίμησε ότι οι κορυφαίοι συνεργάτες του Μαδούρο -όσο παράδοξο κι αν ακούγεται- είναι οι μόνοι που μπορούν να κρατήσουν τη χώρα σταθερή προσωρινά.

Ο Τραμπ επιδιώκει μια περίοδο σχετικής ηρεμίας ώστε οι αμερικανικές εταιρείες να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας, χωρίς να χρειαστεί ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων. Γι’ αυτό και η στρατηγική είναι ξεκάθαρη: Συνεργασία με τους ισχυρούς του καθεστώτος — προσωρινά.

Ο Ροντρίγκεζ ως «κεντρικός άξονας»

Η Ουάσινγκτον βλέπει τη Ροντρίγκεζ ως τον πιο αξιόπιστο προσωρινό διαχειριστή της εξουσίας. Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ είναι σαφείς:

Άνοιγμα της πετρελαϊκής βιομηχανίας σε αμερικανικά συμφέροντα

Καταστολή του εμπορίου ναρκωτικών

Απομάκρυνση Κουβανών συμβούλων ασφαλείας

Τερματισμός συνεργασίας με το Ιράν

Και όλα αυτά… μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Οι ΗΠΑ έχουν εντοπίσει περιουσιακά στοιχεία της Ροντρίγκεζ στο εξωτερικό και δεν αποκλείουν να τα χρησιμοποιήσουν ως μοχλό πίεσης. Το Κατάρ, πάντως, αρνείται ότι φιλοξενεί τέτοια κεφάλαια.

Το μεγάλο ερώτημα: Πόσο θα κρατήσει η «εικονική ενότητα»;

Παρότι η Ροντρίγκεζ και ο Καμπέλο εμφανίζονται ενωμένοι, η σχέση τους δεν υπήρξε ποτέ στενή. Ο Καμπέλο, πρώην στρατιωτικός και βασικός εκφραστής της καταστολής επί Μαδούρο, διατηρεί ισχυρά δίκτυα στις υπηρεσίες ασφαλείας. Το αν θα συνεργαστεί πραγματικά ή θα επιδιώξει να ανατρέψει το παιχνίδι, παραμένει ανοιχτό.

Και τώρα τι;

Η Ουάσινγκτον δεν έχει παρουσιάσει ξεκάθαρο σχέδιο για το πώς θα επιβλέψει τη Βενεζουέλα μετά την ανατροπή Μαδούρο. Οι επικριτές μιλούν για νεοαποικιοκρατική παρέμβαση, ενώ οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για αναγκαία κίνηση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης ιστορίας της - και η Ουάσινγκτον κρατάει τα περισσότερα χαρτιά.