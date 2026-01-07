Σοβαρά τραύματα για Μαδούρο και Φλόρες κατά την απαγωγή: Η σοκαριστική εικόνα στα δικαστήρια

Για πρώτη φορά μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες, έρχονται στο φως πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι δύο συλληφθέντες προσπάθησαν να γλιτώσουν τη στιγμή που οι Delta Force εισέβαλε στο κτίριο τους αλλά τραυματίστηκαν. Συγκεκριμένα, ο Μαδούρο και η Φλόρες έτρεξαν και προσπάθησαν να κρυφτούν πίσω από μια βαριά σιδερένια πόρτα μέσα στο συγκρότημα κατοικιών τους, αλλά το πλαίσιο της πόρτας ήταν χαμηλό και χτύπησαν τα κεφάλια τους καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, σύμφωνα με τις πηγές.

Πελάτες της Delta Force τους συνέλαβαν και τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες αφού τους απήγαγαν από το συγκρότημα, ανέφεραν οι πηγές.

Η εικόνα τους μάλιστα, με τους έντονους τραυματισμούς, ήταν ορατή και στο δικαστήριο της Δευτέρα. Ο Μαδούρο και η σύζυγός του εμφανίστηκαν με ορατά τραύματα και ο δικηγόρος του Φλόρες είπε στον δικαστή ότι «υπέστη σοβαρά τραύματα» κατά την απαγωγή της. «Επιπλέον, υπάρχει η πεποίθηση ότι μπορεί να έχει κάταγμα ή σοβαρό μώλωπα στα πλευρά της». Ο δικηγόρος της ζήτησε ακτινογραφία και πλήρη κλινική αξιολόγηση για να διασφαλιστεί η υγεία της.

Η Φλόρες λικνιζόταν και έγερνε το κεφάλι της κατά καιρούς κατά τη διάρκεια της ακρόασης και ο Μαδούρο δυσκολευόταν να καθίσει και να σηκωθεί σε ορισμένα σημεία, σύμφωνα με δημοσιογράφους στο δικαστήριο. Σκίτσα της Φλόρες στην αίθουσα του δικαστηρίου την έδειχναν με επιδέσμους στο κεφάλι.

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης που ενημέρωσαν τους νομοθέτες τη Δευτέρα περιέγραψαν τον τραυματισμό της Φλόρες στο κεφάλι ως ελαφρύ, δήλωσαν πηγές στο CNN.

Επιμένει η κυβέρνηση Τραμπ ότι το σχέδιο Μαδούρο δεν ήταν επιχείρηση αλλαγής καθεστώτος

Οι αξιωματούχοι επέμειναν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ότι η σύλληψη του Μαδούρο δεν ήταν επιχείρηση αλλαγής καθεστώτος, καθώς η κυβέρνηση της Βενεζουέλας παραμένει σε μεγάλο βαθμό άθικτη και τώρα ηγείται η αναπληρώτριά του, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν την ενημέρωση.

Ο Ρούμπιο είπε ότι η κυβέρνηση την θεωρεί πιο πραγματίστρια από τον Μαδούρο και ως κάποια με την οποία οι ΗΠΑ μπορούν να συνεργαστούν, ενώ η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν θα είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος, ανέφεραν οι πηγές.

Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με τον Ροντρίγκεζ επηρεάστηκε από μια απόρρητη ανάλυση της CIA σχετικά με τον αντίκτυπο της μη θητείας του Μαδούρο ως προέδρου και τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της πιθανής απομάκρυνσής του, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει το θέμα. Δεν επρόκειτο για σύσταση που βασιζόταν στην προσδοκία αλλαγής καθεστώτος στη Βενεζουέλα, πρόσθεσε η πηγή.

Ο Ρούμπιο ήταν το κύριο σημείο επαφής της κυβέρνησης με τον Ροντρίγκεζ. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News τη Δευτέρα ότι ο Ρούμπιο «της μιλάει άπταιστα ισπανικά» και ότι «η σχέση τους ήταν πολύ ισχυρή».

Η Ροντρίγκεζ είναι επίσης υπουργός Πετρελαίου της χώρας και η κυβέρνηση αναμένει ότι θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας και για να επιτραπεί σε αμερικανικές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν εκεί στο μέλλον. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία ούτε με τη Ροντρίγκεζ, ανέφεραν οι πηγές - απλώς υπάρχει η προσδοκία ότι η εκστρατεία πίεσης των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει μια αρμάδα πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, θα αποτελέσει επαρκή μόχλευση για να επηρεάσει τις αποφάσεις της.