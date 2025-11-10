Νέο πλήγμα Τραμπ στο κράτος δικαίου: Αθώωσε Τζουλιάνι και άλλους 76 για απόπειρα ανατροπής της ψήφου

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να υπογράφει «συγχωροχάρτια» για το επιτελείο του, αυτή τη φορά προσφέροντας χάρη σε 77 άτομα, για την απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών του 2020, στις οποίες είχε χάσει από τον Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε χάρη στους εμπλεκόμενους της συνωμοσίας, μεταξύ των οποίων ο πρώην δικηγόρος του και δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι, σύμφωνα με τον αξιωματούχο αρμόδιο για τις προεδρικές χάρες, Εντ Μάρτιν, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Με την απονομή χάρης σε αυτά τα πρόσωπα «μπαίνει τέλος σε μια εθνική αδικία που διαπράχθηκε εις βάρος του αμερικανικού λαού μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020 και συνεχίζεται η διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης», επισημαίνει το κείμενο που ανήρτησε στο Χ ο Μάρτιν.

Τραμπ - Περασμένα, ξεχασμένα

Μεταξύ των προσώπων που έλαβαν χάρη από τον Τραμπ είναι ο Τζουλιάνι, ο Μαρκ Μέντοους, προσωπάρχης του Λευκού Οίκου το 2020, και ο Τζον Ίστμαν, νομικός που είχε προτείνει τρόπους για να παρεμποδιστεί η επικύρωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών στις οποίες είχε κερδίσει ο Τζο Μπάιντεν.

Διαβάστε ακόμα: Νικολά Σαρκοζί: Η εισαγγελία ζήτησε την αποφυλάκισή του υπό δικαστική επιτήρηση

Χάρη δόθηκε στον Μπόρις Έπστεϊν, επί μακρόν σύμβουλο του Τραμπ, και στη Σίντνεϊ Πάουελ συντηρητική δικηγόρο που είχε προσφύγει κατά των εκλογικών αποτελεσμάτων σε πολιτείες- κλειδί.

Εκτός από πρόσωπα του στενού του κύκλου, ο Τραμπ έδωσε χάρη σε δεκάδες υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων οι οποίοι ενεπλάκησαν στην προσπάθεια να ανατραπεί το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020.

Πρόκειται για «πλήρη, ολοκληρωμένη και άνευ όρων» χάρη, υπογραμμίζει το κείμενο.

Οι χάρες αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικές, καθώς κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν κατηγορείται για ομοσπονδιακά αδικήματα, τα μόνα για τα οποία μπορεί να δώσει χάρη ένας πρόεδρος. Εξάλλου τοπικά δικαστήρια μπορούν να ασκήσουν διώξεις εις βάρος τους.