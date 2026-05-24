Ανήσυχος ο Νετανιάχου για τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν - «Καλά νέα τις επόμενες ώρες» λέει ο Ρούμπιο

Οι πληροφορίες που διαρρέουν σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας που λέγεται ότι είναι έτοιμο προς υπογραφή από ΗΠΑ και Ιράν, για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχουν προκαλέσει ανησυχία στην πλευρά του Ισραήλ. Από την άλλη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δηλώνει πως θα υπάρξουν εξελίξεις ακόμα και εντός της ημέρας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φαίνεται ότι εκφράζει ανησυχίες για τη συμφωνία, όπως ενημερώνει το ισραηλινό μέσο Kan, επικαλούμενο πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Ο Νετανιάχου στέκεται ιδιαίτερα στην πρόβλεψη για αναμονή 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, περίοδο κατά την οποία θα είναι εκτός συζήτησης κάθε επίθεση στην Τεχεράνη.

Το μέσο σημειώνει πως το Ισραήλ είναι ακόμα υπέρ της επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν, καθώς θεωρεί ότι δεν έχει υλοποιήσει τους στόχους του.

Άλλο ένα σημείο που προκαλεί «πονοκέφαλο» στο Τελ Αβίβ είναι η συμπερίληψη του Λιβάνου σε μία συμφωνία εκεχειρίας, κάτι που οι Ισραηλινοί έχουν επιχειρήσει να αποφύγουν.

Ερωτώμενος ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για τι θα κάνει ο Νετανιάχου σε σχέση με τη συμφωνία, απάντησε απλά: «θα κάνει ό,τι θέλω εγώ να κάνει».

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν, η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, σε αυτό το διάστημα το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που τοποθέτησε στην περιοχή και θα επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Οι ΗΠΑ, με τη σειρά τους, θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν αλλά και θα χαλαρώσουν ορισμένες από τις οικονομικές κυρώσεις, με την αποδέσμευση πόρων που έχουν «παγώσει».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο πυρηνικό πρόγραμμα, με την Τεχεράνη να καλείται να δεσμευτεί πως δεν θα επιδιώξει ποτέ την ανάπτυξη και κατοχή πυρηνικού όπλου.

Ρούμπιο: Καλά νέα τις επόμενες ώρες

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, σχολίασε πως μπορεί να έχουμε θετικές εξελίξεις «μέσα στις επόμενες ώρες».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί, παρατήρησε πως έχει γίνει σημαντική πρόοδος στις προσπάθειες και αργότερα σήμερα, Κυριακή (24/05), θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τον ίδιο τον Τραμπ.

«Υπάρχει ελπίδα για καλά νέα τις επόμενες ώρες» τόνισε.

«Ο τελικός στόχος είναι να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα το Ιράν» υπογράμμισε ο ίδιος και συμπλήρωσε: «Ο πρόεδρος έχει υπάρξει ξεκάθαρος σε αυτό το σημείο, δεν θα έχουνε ποτέ πυρηνικά όπλα, σίγουρα όχι όσο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος των ΗΠΑ».

Ιράν: «Δεν έχουμε συμφωνήσει να παραδώσουμε το ουράνιο»

Στο μεταξύ, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο.

Η πηγή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο», δήλωσε η πηγή.

