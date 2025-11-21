Νέο τελεσίγραφο Τραμπ: Στις 27 Νοεμβρίου η προθεσμία για απάντηση Ζελένσκι στο σχέδιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το τελεσίγραφο που έδωσε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχτεί το σχέδιο για τερματισμό του πολέμου.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε την Ημέρα των Ευχαριστιών, στις 27 Νοεμβρίου ως την καταλληλότερη στιγμή για να λάβουν απάντηση από την Ουκρανία για το σχέδιο 28 σημείων.

Ζελένσκι: «Ή χάνουμε τη συμμαχία των ΗΠΑ ή την αξιοπρέπειά μας»

Την ίδια στιγμή ο Ζελένσκι αναφέρει ότι την επόμενη εβδομάδα η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει «μεγάλη πίεση... για να μας αποδυναμώσουν, να μας διχάσουν», προσθέτοντας ότι «ο εχθρός δεν κοιμάται». Προέτρεψε ακόμα τους Ουκρανούς να μείνουν ενωμένοι απέναντι στις πιέσεις. Τόνισε ότι «Το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας πρέπει να ληφθεί υπόψη» προσθέτοντας ότι «δεν κάνουμε ηχηρές δηλώσεις· θα συνεργαστούμε ήρεμα με την Αμερική και όλους τους εταίρους».

«Θα έχουμε μια εποικοδομητική αναζήτηση λύσεων με τον κύριο εταίρο μας», τόνισε ακόμα ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις ΗΠΑ. «Θα διατυπώνω επιχειρήματα... προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις», πρόσθεσε.

