Νέοι έλεγχοι στα αεροδρόμια: Ο λόγος που η Ελλάδα και άλλες 8 χώρες δεν τους έχουν εφαρμόσει ακόμη

Εννέα χώρες της Ευρώπης, καθυστερούν την εισαγωγή της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων για πολίτες εκτός ΕΕ, καθώς ζητούν περισσότερο χρόνο για την εισαγωγή των νέων συνοριακών ελέγχων στα πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, νέοι έλεγχοι στα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή το 2026, αφορούν κυρίως την εισαγωγή του ψηφιακού Συστήματος Εισόδου - Εξόδου και έρχονται να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές παλιές πρακτικές με τα διαβατήρια.

Ανάμεσα στις χώρες, είναι και η Ελλάδα. Ακολουθεί η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, η Γερμανία, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Ελβετία και το Βέλγιο έχουν ζητήσει επιπλέον χρόνο. Η Ισπανία, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα στην αρχή, εφαρμόζει πλήρως το ΣΕΕ.

Οι λόγοι της καθυστέρησεις είναι αρκετά τεχνικά προβλήματα που είχαν ανακύψει, και κατά συνέπεια μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις που λάμβαναν χώρα στα αεροδρόμια.

Το ΣΕΕ, το οποίο υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από την ΕΕ το 2017, ξεκίνησε επίσημα τον περασμένο Οκτώβριο και επρόκειτο να τεθεί πλήρως σε λειτουργία τον Απρίλιο, αλλά τα πρώτα προβλήματα, ιδίως στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, όπως αναφέρει ο Guardian, οδήγησαν σε περαιτέρω ανακούφιση για τα κράτη μέλη.

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Πηγές της ΕΕ αναφέρουν ότι το σύστημα θεωρείται επιτυχημένο με περίπου 200 εκατομμύρια εγγραφές και 70.000 άτομα που έχουν σταματήσει να εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν, από 43.700 τον Ιούνιο.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται άτομα χωρίς βίζα, όσοι έχουν υπερβεί το όριο των 180 ημερών παραμονής τους ή Βρετανοί που έχουν υπερβεί το όριο των 90 ημερών παραμονής τους.

Έχουν επίσης συλληφθεί εγκληματίες που χρησιμοποιούν πλαστά διαβατήρια ή έγγραφα ταυτότητας με αρχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνας προσώπου που αποκαλύπτουν τη χρήση διαφορετικών διαβατηρίων από άτομα.

Οι καθυστερήσεις σε αυτά τα εννέα κράτη μέλη δεν είναι σε ολόκληρη τη χώρα. Η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων έχει ξεκινήσει στον τερματικό σταθμό Eurostar στα λιμάνια των Βρυξελλών και της Αμβέρσας, αλλά όχι σε όλα τα αεροδρόμια.

Μεγάλα αεροδρόμια, όπως η Φρανκφούρτη και το Σίπχολ - δύο από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς κόμβους της Ευρώπης, υιοθετούν επίσης βιομετρικά στοιχεία, αλλά τα μικρότερα αεροδρόμια ενδέχεται να μην είναι πλήρως ενημερωμένα.

Πηγές ανέφεραν ότι μόνο 12 αεροδρόμια από τα 1.500 σημεία διέλευσης των συνόρων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Η Γαλλία δεν έχει επίσης εισαγάγει ελέγχους στο λιμάνι του Ντόβερ, όπου η γαλλική αστυνομία βρίσκεται στη μοναδική θέση να διενεργεί συνοριακούς ελέγχους σε χώρα εκτός ΕΕ.

