Νέος βομβαρδισμός του Ισραήλ στον Λίβανο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας: Ο Νετανιάχου δημοσίευσε πλήγματα

Ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε την περιοχή Σεζούντ στο νότιο Λίβανο σήμερα το απόγευμα, μετά από την αναφερθείσα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης πτήσεις drones πάνω από χωριά κοντά στην μεγάλη νότια πόλη Τύρο, ενώ ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου τόνισε ότι άκουσε συνεχή πυρά πυροβολικού στην πόλη Ναμπατίγια.

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι στον Λίβανο σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές από χθες το βράδυ και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με την Χεζμπολάχ.

Πολλαπλές πηγές, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισαν ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 16:00 το απόγευμα.

Ο Νετανιάχου περηφανεύεται για τα πλήγματα στον Λίβανο

Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις επιθέσεις της χώρας του στον Λίβανο στην οποία επαίνεσε τα φονικά πλήγματα, τα οποία έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 47 ανθρώπων, δηλώνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν «κατόπιν δικής μου εντολής».

Ωστόσο, δεν έκανε καμία αναφορά στην εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν στο έδαφος του Λιβάνου έχουν την ελευθερία να ενεργούν απέναντι σε απειλές.

כפי שהנחיתי - צה״ל תקף בעוצמה 150 מטרות של חיזבאללה בלבנון וחיסל עשרות מחבלים. pic.twitter.com/oCbBzuP61K — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 19, 2026

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Η συμφωνία Ισραήλ - Χεσμπολάχ για κατάπαυση πυρός

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, η οποία αναμενόταν να τεθεί σε ισχύ στις 4 μ.μ. τοπική ώρα σήμερα (19/06) Παρασκευή, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ κατέληξαν σε συμφωνία εκεχειρίας», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ, ενώ σημαντικό ρόλο φέρεται να διαδραμάτισε και το Ιράν.

Όπως ανέφερε, μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. «Κατανοούμε ότι, έπειτα από τα σημερινά επεισόδια, Ισραήλ και Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε καθεστώς εκεχειρίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.