Νέος γύρος αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν - Πεζεσκιάν: «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους μας»

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε προ ωρών ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν αυτή την ώρα νέες αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Σύμφωνα με αυτόν, οι επιθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και πάνω δύο ώρες.

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν απάντησε στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι έχει εξουδετερώσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Ιράν: Απάντηση ετοιμότητας από τις κυβερνώσες δυνάμεις

«Η ρητορική τους συνεχίζεται, αλλά το ερώτημα είναι: έχουν επιτύχει τους στόχους τους στο πεδίο της μάχης;», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε τηλεοπτικές δηλώσεις.

«Αυτοί που αποφάσισαν να προσπαθήσουν να διαλύσουν τη χώρα μας, τι κατάφεραν τελικά με τις ενέργειές τους;», πρόσθεσε.

«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας», τόνισε ο Πεζεσκιάν.

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Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε από τη μεριά του ότι η Τεχεράνη «δεν έχει αυτή τη στιγμή καμία δέσμευση» που να απορρέει από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) πάλι προειδοποίησαν ότι δεν θα πραγματοποιείται καμία εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή όσο συνεχίζεται η «αμερικανική επιθετικότητα», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τα σημερινά πλήγματα κατά της αεροπορικής βάσης Αλί αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ αποτελούν απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Στην ανακοίνωσή τους υποστήριξαν ακόμη ότι οι αμερικανικές επιθέσεις δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα πέρα από το να καθυστερήσουν την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Ιράν: Αλλαγή στάσης του Τραμπ για το Ορμούζ

Σε μια σημαντική αλλαγή πλεύσης προχώρησε νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ, αποσύροντας το αρχικό του σχέδιο για την επιβολή οριζόντιου τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Αντ' αυτού, στρέφει τα βέλη του αποκλειστικά στην Τεχεράνη, ανακοινώνοντας την εφαρμογή ενός πλήρους ναυτικού αποκλεισμού για τα πλοία που σχετίζονται με το Ιράν.

Παράλληλα, η οικονομική πίεση που θα επέφερε η χρέωση του 20% αντικαθίσταται από νέες, ευρείας κλίμακας εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του Περσικού Κόλπου.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ διασφαλίζεται χάρη στην παρουσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, με μοναδική εξαίρεση τις ιρανικές δραστηριότητες.