Νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ, εν μέσω συνεχών επιθέσεων

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας και ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για την επίτευξη μίας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα λήξει τον πόλεμο.

Ο Ρουστέμ Ούμεροφ, επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της Ουκρανίας και επικεφαλής διαπραγματευτής, επιβεβαίωσε σε μια ανάρτηση στο Facebook ότι οι συνομιλίες έχουν ξεκινήσει.

Στη δήλωσή του, που είναι λιτή, σημειώνει πως η Ουκρανία εργάζεται για την επίτευξη μιας «αξιοπρεπούς και διαρκούς ειρήνης».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι θα ήθελε ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «να βάλει τέλος στον πόλεμο», μετά τα πλήγματα αυτά που είχαν στόχο κυρίως το Κίεβο, ύστερα από ανάπαυλα μερικών ημερών.

Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί είχαν ήδη συναντηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα τέλη Ιανουαρίου για να συζητήσουν το σχέδιο που πρότεινε η Ουάσινγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Το βασικό σημείο διαφωνίας είναι εδαφικό: η Μόσχα αξιώνει κυρίως οι ουκρανικές δυνάμεις να αποσυρθούν από περιοχές που παραμένουν υπό τον έλεγχό τους στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Η Ουκρανία απορρίπτει αυτό το αίτημα, αλλά φοβάται την ίδια ώρα μήπως η Ουάσινγκτον υποστηρίξει τη ρωσική θέση.

Σημειώνεται πως στη ρωσική αντιπροσωπεία βασικός διαπραγματευτής είναι ο επικεφαλής των ρωσικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών Ιγκόρ Κοστιούκοφ, αξιωματικός καριέρας του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας, στον οποίο έχουν επιβληθεί δυτικές κυρώσεις.

Στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας ήταν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος αναμένεται να είναι και πάλι.

Διαπραγματεύσεις εν μέσω συνεχών επιθέσεων

Ωστόσο, οι συζητήσεις γίνονται την ώρα που συνεχίζονται οι επιθέσεις.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα, Τετάρτη (04/02), από πλήγμα ρωσικού drone στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Τη νύχτα, πύραυλοι και drones είχαν ήδη πλήξει τις πόλεις Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, και Οδησσό, στη νότια.

Η χθεσινή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία ήταν μαζική, με εκατοντάδες drones και πολλούς πυραύλους. Το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας αντιμετώπισαν νέες διακοπές θέρμανσης και ρεύματος, ενώ η θερμοκρασία έπεσε τη νύχτα ως τους -20 βαθμούς Κελσίου.

«Κάθε ρωσικό πλήγμα αυτού του είδους επιβεβαιώνει ότι η στάση της Μόσχας δεν άλλαξε: συνεχίζουν να στοιχηματίζουν στον πόλεμο και στην καταστροφή της Ουκρανίας» κατήγγειλε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «η εργασία της (ουκρανικής) διαπραγματευτικής ομάδας θα προσαρμοστεί αναλόγως» χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Στο μεταξύ, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ σε επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σχεδόν το σύνολο της οποίας βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές που έχει διορίσει η Μόσχα.

Σε ανάρτησή τους στο Telegram διευκρίνισαν ότι «ένας νεαρός άνδρας και μια 20χρονη γυναίκα σκοτώθηκαν σε επίθεση drone στην τοποθεσία Νοβοκρασνιάνκα» στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, και ότι η επίθεση αυτή ενός «drone των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» με στόχο ένα όχημα έγινε χθες το βράδυ.