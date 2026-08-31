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Νέος οχετός Τραμπ για το Ιράν: «Απέτυχαν, έχουν πεθάνει, μόνο μα****ες έχουν πια να λένε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδόθηκε σήμερα σε μία πανδαισία θριαμβολογίας για τον μαινόμενο πόλεμο που κήρυξε από κοινού με το Ισραήλ στο Ιράν.

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Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | AP // Karen Warren
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Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδόθηκε σήμερα σε μία πανδαισία θριαμβολογίας για τον μαινόμενο πόλεμο που κήρυξε από κοινού με το Ισραήλ στο Ιράν, θεωρώντας πως η Ισλαμική Δημοκρατία πνέει τα λοίσθια.

Συγκεκριμένα έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: «Το Ιράν είναι επίσημα ένα αποτυχημένο κράτος. Έχει πεθάνει. Δεν έχουν Ναυτικό, δεν έχουν Αεροπορία, δεν έχουν νόμισμα, δεν πληρώνουν τους στρατιώτες και την αστυνομία.

Ο πληθρωρισμός βρίσκεται στο 300% και η ηγεσία τους βρίσκεται σε πλήρη αποδιοργάνωση, ανίκανη να εκπροσωπήσει σωστά τη χώρα. Το μόνο που έχουν είναι fake news για τις ΗΠΑ, η προθυμία να σκοτώσουν διαδηλωτές (πάνω από 100.000 νεκροί πλέον, πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας), και ένα αφήγημα από "μ@λ@κι@ς"».

 

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