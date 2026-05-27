Νέος «πονοκέφαλος» για τον Σάντσεθ: Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη

Η ισπανική αστυνομία κάνει έρευνα στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη αυτή την ώρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, που επικαλείται εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας, οι αστυνομικοί βρίσκονται στις εγκαταστάσεις αλλά η πηγή δεν διευκρίνισε τους λόγους της έρευνας καθώς η διαδικασία είναι μυστική.

Η έρευνα πραγματοποιείται εν μέσω πίεσης προς το κυβερνών κόμμα για αθέμιτη άσκηση επιρροής και διαφθορά, που συνδέονται με τον πρώην πρωθυπουργό Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεζ Θαπατέρο και μέλη της οικογένειας του νυν πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ.

Ο ίδιος ο Σάντσεθ, ωστόσο, βρίσκεται στη Ρώμη όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Βατικανό και έχει συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα.

Αναμένεται συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, όπου αναμφίβολα ο Σάντσεθ θα αντιμετωπίσει ένα μπαράζ ερωτήσεων σχετικά με τις έρευνες στη Μαδρίτη.