Νεπάλ: Γνωστά στις Άλπεις τέτοια φαινόμενα – Καθηγητής εξηγεί πώς συνέβη η καταστροφική πλημμύρα

Ο καθηγητής Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και πρώην Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Φώτιος Π. Μάρης, χαρακτήρισε την τραγωδία στο Νεπάλ ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, που προκλήθηκε πιθανά από την υποχώρηση του παγετώνα εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Όπως τονίζει, τα φαινόμενα αυτά ήταν γνωστά στην Ευρώπη ειδικά στην περιοχή των Άλπεων. Η Ελβετία έχει τεχνογνωσία πρόληψης τέτοιων φαινομένων λαβαχείμαρρου.

Ευρώπη - Πώς θωρακίστηκε για καταστροφές τύπου Νεπάλ

Κατασκευάζουν σε ορεινές κοίτες, σε σημεία που οι επιστήμονες θεωρούν ότι μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιου είδους φαινόμενα, ειδικές επαναλαμβανόμενες εγκάρσιες τσιμεντένιες κατασκευές, τους λαβαθραστήρες με στόχο τον κατακερματισμό της υδατοστερεοπαροχής και την απόσβεση της κινητικής της ενέργειας.

Μιλώντας για τα φετινά φαινόμενα ξηρασίας που ταλαιπωρούν την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο καθηγητής Μάρης σημειώνει ότι είναι μια σοβαρή κατάσταση, η οποία θα γίνει δυσκολότερη αν συνεχιστεί τα επόμενα 2-3 χρόνια.

Όπως υπογραμμίζει, απαιτείται ολιστικός σχεδιασμός, με περιορισμό της σπατάλης του νερού σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, με έργα μείωσης των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, νέα έργα αξιοποίησης πρόσθετων πηγών τροφοδοσίας και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για αγροτικές και άλλες χρήσεις.

Νεπάλ: 2,20 δισ. ευρώ η ζημιά μετά τις πλημμύρες

Σε τουλάχιστον 2,56 δισ. δολάρια ( 2,20 δισ. ευρώ) εκτιμώνται οι ζημιές σε ακίνητα, κατοικίες και υποδομές στο Νεπάλ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής αρχής διαχείρισης καταστροφών.

Παράλληλα, το κόστος της άμεσης αποκατάστασης κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 52,6 εκατ. δολάρια, ή 7,95 δισ. νεπαλέζικες ρουπίες.

Τα κονδύλια αυτά θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση δρόμων, τη δημιουργία προσωρινών καταλυμάτων, καθώς και την παροχή πόσιμου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας στις πληγείσες περιοχές.