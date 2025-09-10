Νεπάλ: Γυναίκα η νέα μεταβατική πρωθυπουργός - Πρωτοβουλίες από τον αρχηγό του στρατού

Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι γίνεται η νέα μεταβατική πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά την πτώση της κυβέρνησης από τις έντονες διαδηλώσεις της Gen Z των προηγούμενων ημερών.

H Σουσίλα Κάρκι που αποτελεί τη μοναδική γυναίκα που έχει αναδειχθεί σε αυτό το αξίωμα μέχρι τώρα, ανακοίνωσε σήμερα, 10/9, μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι CNN News18, ότι «αποδέχτηκε το αίτημα των διαδηλωτών της Gen Z», να αναλάβει επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης της χώρας.

Η 73χρονη Κάρκι, που χαίρει σεβασμού στη χώρα, είχε πει νωρίτερα ότι όλες οι πλευρές θα πρέπει «να ενωθούν για να βρεθεί μια διέξοδος στην κρίση».

Νωρίτερα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Νεπάλ, στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ, είχε συνομιλίες με διάφορες προσωπικότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων ήταν οι εκπρόσωποι των διαδηλωτών που ανάγκασαν σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα Όλι.

«Ο αρχηγός του στρατού ξεκίνησε συνομιλίες με διάφορες πλευρές και συνάντησε εκπροσώπους της GenZ», είπε ο εκπρόσωπός του, Ρατζαράμ Μπάσνετ.

Διαβάστε επίσης: Νεπάλ: Στρατιώτες φρουρούν το κοινοβούλιο - Οδηγίες στους Έλληνες πολίτες από το ΥΠΕΞ

Από την Τρίτη (09/09), ο στρατηγός Σιγκντέλ κάλεσε «όλες τις ομάδες που εμπλέκονται στις διαδηλώσεις να ηρεμήσουν και να ξεκινήσουν διάλογο».

Ο πρόεδρος του Νεπάλ Ραμτσάντρα Παουντέλ ζήτησε επίσης «από όλον τον κόσμο να συνεργαστεί» ώστε να βρεθεί «μια ειρηνική λύση σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση της χώρας».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την αστυνομία, περισσότεροι από 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν από τα σωφρονιστικά ιδρύματα όπου κρατούνταν κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών ταραχών.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μπινόντ Γκίμιρ, είπε ότι τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν.

Πηγή: ΕΡΤ