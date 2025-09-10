Νεπάλ: Στρατιώτες φρουρούν το κοινοβούλιο - Οδηγίες στους Έλληνες πολίτες από το ΥΠΕΞ

Στους 25 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ από τις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς που έλαβαν χώρα αυτήν την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, ενώ στρατιώτες φρουρούν το κοινοβούλιο έπειτα από απαγόρευση κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα.

Σε αυτόν τον αριθμό προστίθενται άλλοι 633 τραυματίες σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, σε λειτουργία βρίσκεται και πάλι το αεροδρόμιο του Κατμαντού, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, μία ημέρα μετά το κλείσιμό του λόγω των διαδηλώσεων.

Την ίδια στιγμή στρατιώτες φρουρούν το κοινοβούλιο του Νεπάλ και περιπολούν στους έρημους δρόμους σήμερα, 10/9, αφού κηρύχθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού, έπειτα από τις φονικές διαδηλώσεις των προηγούμενων ημερών κατά της διαφθοράς που ανάγκασαν τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα να υποβάλει την παραίτησή του.

Οδηγίες του ΥΠΕΞ στους Έλληνες πολίτες

Το υπουργείο Εξωτερικών έστειλε οδηγίες στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Νεπάλ, να επικοινωνούν με την ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί.

📌 Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Νεπάλ δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, μέσω τηλ.☎️ έκτακτης ανάγκης: +91 9266015493 και e-mail📧: gremb.del@mfa.gr pic.twitter.com/DoPOxL5lDX — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 10, 2025

Νεπάλ: Η κατάσταση που επικρατεί στην πρωτεύουσα

Η αναταραχή στη χώρα των Ιμαλαΐων ξέσπασε έπειτα από απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, μέτρο που τελικά αποσύρθηκε μετά τον θάνατο 19 ανθρώπων τη Δευτέρα (08/09), καθώς η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών προκειμένου να ελέγξει τα πλήθη

Καμένα αυτοκίνητα και άλλα συντρίμμια είναι διάσπαρτα στην περιοχή γύρω από το κοινοβούλιο.

Πυροσβέστες του στρατού προσπαθούν να σβήσουν πυρκαγιά στην κύρια αίθουσα του κοινοβουλίου, ενώ το εξωτερικό μέρος του κτηρίου είναι μαύρο από τον καπνό μετά την πυρπόλησή του χθες, Τρίτη (09/09), από τους διαδηλωτές.

Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε όπως και η κατοικία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού. Στους μαυρισμένους από τον καπνό τοίχους του πρώτου, ένα σύνθημα γραμμένο στα αγγλικά: "fuck the government".

«Ενημερώθηκα από τον επικεφαλή της ασφάλειας (του κοινοβουλίου) πως η πυρκαγιά κατέστρεψε ολόκληρη την υποδομή. Δεν έχει μείνει τίποτα», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Έκραμ Γκίρι, εκπρόσωπος της κάτω βουλής του κοινοβουλίου, από το σπίτι του στο Κατμαντού.

Άλλα κυβερνητικά κτήρια, το ανώτατο δικαστήριο και κατοικίες υπουργών, περιλαμβανομένης της ιδιωτικής κατοικίας του Όλι, πυρπολήθηκαν επίσης κατά τις χθεσινές διαδηλώσεις, με την αναταραχή να υποχωρεί μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού.

Πτήσεις αναβλήθηκαν και το αεροδρόμιο του Κατμαντού θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 6:00 μ.μ. (15:15 ώρα Ελλάδας), δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Τεθωρακισμένα περιπολούν στους εν πολλοίς έρημους δρόμους, καθώς τα καταστήματα και οι αγορές είναι κλειστά. Πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες σε διάφορες τοποθεσίες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η διαδικασία καθαρισμού των δρόμων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

«Προσπαθούμε καταρχάς να επαναφέρουμε στην ομαλότητα την κατάσταση. Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων», είπε ο Μπάσνετ, προσθέτοντας πως κρατούμενοι έβαλαν επίσης φωτιά στη φυλακή Ντίλι Μπαζάρ του Κατμαντού προτού ο στρατός πάρει τον έλεγχο της κατάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ