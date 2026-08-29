Την στιγμή που, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι νεκροί στο Νεπάλ, έφτασαν τους 663 και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 2.500, ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ ζήτησε διεθνή βοήθεια για την παροχή καταψυκτών, προκειμένου να διατηρηθούν τα πτώματα των θυμάτων των πλημμυρών, καθώς οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Σισίρ Κανάλ δήλωσε ότι «εκατοντάδες πτώματα έχουν βρεθεί κατάντη. Υπάρχει κίνδυνος ταχείας αποσύνθεσης, επειδή αυτά τα πτώματα βρίσκονταν στο νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε, προσθέτοντας ότι το Νεπάλ διαθέτει «πολύ περιορισμένους» χώρους για τη μακροχρόνια διατήρηση των σορών σε κατάσταση κατάψυξης.

Πλημμύρα στο Νεπάλ | AP / Niranjan Shrestha

Νεπάλ: Μειώνονται οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων

Οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά, ενώ τα σωστικά συνεργεία πασχίζουν να φθάσουν στις περιοχές της καταστροφής, όπου οι συνθήκες δυσχεραίνουν την αποστολή πόσιμου νερού και προμηθειών.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, η βροχή, ο αποκλεισμός δρόμων, η μορφολογία του εδάφους και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

Διαβάστε επίσης: «Μέσα σε 20 λεπτά, η πόλη είχε εξαφανιστεί»: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών, αγνοοείται η τύχη 3.000 ανθρώπων στο Νεπάλ

Η ζώνη της καταστροφής στο Θιβέτ είναι αποκλεισμένη για τους ξένους δημοσιογράφους και οι πληροφορίες προέρχονται αποκλειστικά από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Terrifying footage shows a flash flood sweeping through the Nepal–Tibet border, trapping people on rooftops and balconies. At least 469 have been killed, with hundreds still missing. pic.twitter.com/xRgRWmwut7 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 28, 2026

Τόσο στο Θιβέτ όσο και στο Νεπάλ, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο χείμαρρος του πάγου και της λάσπης έχει οδηγήσει στον σχηματισμό τεράστιων λιμνών που κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν ή να υποχωρήσουν απειλώντας με νέα καταστροφή τις περιοχές και θέτοντας σε κίνδυνο όποιες προσπάθειες διάσωσης και αρωγής.

Γιατί η Κίνα δεν προβάλλει περιεχόμενο για τις πλημμύρες

Το δραματικο βίντεο από κάμερα ασφαλείας (CCTV) που καταγράφει τη στιγμή που η πλημμύρα/λασπορροή χτυπά το Gyirong Port (Kyirong Port), στο Θιβέτ, στα σύνορα με το Νεπάλ, δεν προβάλλεται στην Κίνα.

Παράλληλα, το βίντεο είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί στο αυστηρά λογοκριμένο κινεζικό διαδίκτυο. Εξίσου δύσκολο είναι να βρεθούν ακόμη και αναρτήσεις που περιγράφουν τις ξαφνικές πλημμύρες, οι οποίες έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους, ενώ ισάριθμοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται από την Τετάρτη. Το Πεκίνο έχει ξεκινήσει μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή εκατοντάδων εργαζομένων έκτακτης ανάγκης, η οποία συνεχίζεται, ενώ ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προήδρευσε έκτακτης σύσκεψης αξιωματούχων για τον συντονισμό των προσπαθειών.

Επιχειρήσεις διάσωσης μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ | AP // Rajesh Kumar Singh

Η περιορισμένη παρουσία των εικόνων και των μαρτυριών συνδέεται με την ευαισθησία του Πεκίνου απέναντι στο Θιβέτ, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει αναλυτής στο BBC. Η Κίνα προσάρτησε το Θιβέτ τη δεκαετία του 1950, ενώ η περιοχή είχε επί μακρόν αντισταθεί στην κυριαρχία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Με τα χρόνια, η Κίνα έχει καταστείλει διαδηλώσεις, ορισμένες φορές με βίαιο τρόπο, και έχει κατηγορηθεί για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή. Παράλληλα, έχει χαρακτηρίσει τον εξόριστο πνευματικό ηγέτη, Δαλάι Λάμα, ως αποσχιστή. Αυτή η ιστορία σημαίνει ότι ακόμη και η αναφορά στο όνομα «Θιβέτ» προσελκύει την προσοχή των Κινέζων λογοκριτών, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η σημερινή.

Το Πεκίνο δημοσιεύει καθημερινές ενημερώσεις για τους αγνοούμενους και τους νεκρούς, καθώς και για τις επιχειρήσεις διάσωσης και τον κίνδυνο που δημιουργεί μια λίμνη που σχηματίστηκε πίσω από φυσικό φράγμα και κινδυνεύει να υπερχειλίσει. Το Σάββατο, κινεζικά κρατικά μέσα μετέδωσαν νέο υλικό με ομάδες διάσωσης να κινούνται μέσα σε ένα τοπίο γεμάτο λάσπη και βράχους, καλώντας τυχόν εγκλωβισμένους. Ωστόσο, πέρα από αυτά, υπάρχουν ελάχιστες λεπτομέρειες: δεν υπάρχουν μαρτυρίες επιζώντων από το Θιβέτ και σχεδόν καθόλου βίντεο από πολίτες που να δείχνουν τις στιγμές της καταστροφής ή τις συνέπειές της. Παράλληλα, δεν έχουν ακόμη ακουστεί οι ανήσυχες οικογένειες των αγνοουμένων, ενώ η επικοινωνία με ανθρώπους στην περιοχή είναι σχεδόν αδύνατη ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες.