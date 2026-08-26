Δεκάδες άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες ακόμη αγνοούνται, μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν απομακρυσμένες κοιλάδες στο Νεπάλ και το Θιβέτ την Τετάρτη. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νεπάλ, Άμπι Ναραγιάν Καφλέ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 28 αστυνομικοί αγνοούνται.

Τα νερά της πλημμύρας παρέσυραν χωριά, προκάλεσαν ζημιές σε γέφυρες και κατέστρεψαν ηλεκτρικές υποδομές και στις δύο πλευρές των συνόρων Νεπάλ-Κίνας.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

«Όπου κι αν κοιτάξουμε, βλέπουμε καταστροφή», δήλωσε στο Reuters ο Τούλα Μπαχαντούρ BK, εργαζόμενος στον τομέα της υγείας στην περιοχή Ρασούβα. «Οι οικισμοί δίπλα στο ποτάμι έχουν παρασυρθεί ολοσχερώς. Πέντε συγγενείς μου αγνοούνται». Την ίδια ώρα, οι κινεζικές αρχές ανέφεραν ότι κατολίσθηση προκάλεσε «μεγάλες απώλειες» στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ.

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Εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται

Το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 384 ταξιδιώτες έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι.

Nepal floods: Aerial footage shows the devastating aftermath.



At least 97 people have been killed, while 403 people from 27 different countries remain unaccounted for.



Among those reported missing are 62 Nepali citizens, 133 Indians, 47 Americans, and 33 Britons. #Nepal pic.twitter.com/Th1GepEKhy — Kanwaljit Arora (@mekarora) August 26, 2026

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νεπάλ δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA ότι αγνοούνται επίσης δεκάδες μέλη των σωμάτων ασφαλείας. «Μέχρι στιγμής, έχουμε επιβεβαιώσει ότι 26 αστυνομικοί εξακολουθούν να αγνοούνται από την πλημμύρα», δήλωσε.

«Έχουμε επίσης πληροφορίες για αγνοούμενους κρατικούς υπαλλήλους, εργαζομένους σε υδροηλεκτρικά έργα και άλλους. Ωστόσο, εξακολουθούμε να συλλέγουμε τα στοιχεία».

Σε πλήρη εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Το Νεπάλ έστειλε περισσότερα από δώδεκα ελικόπτερα διάσωσης στην ορεινή περιοχή Ρασούβα, όμως τα νερά της πλημμύρας ήταν τόσο υψηλά, ώστε τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν να προσγειωθούν. Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλεντρά Σαχ, δήλωσε ότι ο στρατός και η αστυνομία συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

This is not AI. This is the Nepal Flood. #Nepal | Nepal Flood Viral Video pic.twitter.com/Pqi6TeCnNK — News Pinch (@TheNewspinch) August 26, 2026

«Έχουν δοθεί οδηγίες... ώστε οι άνθρωποι που ζουν στις χαμηλότερες περιοχές να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα σημεία», δήλωσε. «Συνιστάται στους κατοίκους που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμένουν σε επαγρύπνηση».

Ενδέχεται να ακολουθήσει και δεύτερη πλημμύρα

Σύμφωνα με τον Τσιανγκγκόνγκ Ζανγκ, επικεφαλής του τμήματος κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στο Διεθνές Κέντρο Ολοκληρωμένης Ορεινής Ανάπτυξης, ενδέχεται να σημειωθεί και δεύτερη πλημμύρα.

«Καθώς εξακολουθεί να υπάρχει ένα φράγμα από υλικά ανάντη, στον ποταμό που βρίσκεται στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, οι αρχές προειδοποιούν ότι μπορεί να σημειωθεί δεύτερη πλημμύρα», δήλωσε στο πρακτορείο AFP.