Δεκάδες άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες ακόμη αγνοούνται, μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν απομακρυσμένες κοιλάδες στο Νεπάλ και το Θιβέτ την Τετάρτη. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νεπάλ, Άμπι Ναραγιάν Καφλέ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 28 αστυνομικοί αγνοούνται.
Τα νερά της πλημμύρας παρέσυραν χωριά, προκάλεσαν ζημιές σε γέφυρες και κατέστρεψαν ηλεκτρικές υποδομές και στις δύο πλευρές των συνόρων Νεπάλ-Κίνας.
«Όπου κι αν κοιτάξουμε, βλέπουμε καταστροφή», δήλωσε στο Reuters ο Τούλα Μπαχαντούρ BK, εργαζόμενος στον τομέα της υγείας στην περιοχή Ρασούβα. «Οι οικισμοί δίπλα στο ποτάμι έχουν παρασυρθεί ολοσχερώς. Πέντε συγγενείς μου αγνοούνται». Την ίδια ώρα, οι κινεζικές αρχές ανέφεραν ότι κατολίσθηση προκάλεσε «μεγάλες απώλειες» στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ.
Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 95 νεκροί από τις πλημμύρες - Βίντεο που κόβουν την ανάσα
Εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται
Το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 384 ταξιδιώτες έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νεπάλ δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA ότι αγνοούνται επίσης δεκάδες μέλη των σωμάτων ασφαλείας. «Μέχρι στιγμής, έχουμε επιβεβαιώσει ότι 26 αστυνομικοί εξακολουθούν να αγνοούνται από την πλημμύρα», δήλωσε.
«Έχουμε επίσης πληροφορίες για αγνοούμενους κρατικούς υπαλλήλους, εργαζομένους σε υδροηλεκτρικά έργα και άλλους. Ωστόσο, εξακολουθούμε να συλλέγουμε τα στοιχεία».
Σε πλήρη εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης
Το Νεπάλ έστειλε περισσότερα από δώδεκα ελικόπτερα διάσωσης στην ορεινή περιοχή Ρασούβα, όμως τα νερά της πλημμύρας ήταν τόσο υψηλά, ώστε τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν να προσγειωθούν. Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλεντρά Σαχ, δήλωσε ότι ο στρατός και η αστυνομία συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.
«Έχουν δοθεί οδηγίες... ώστε οι άνθρωποι που ζουν στις χαμηλότερες περιοχές να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα σημεία», δήλωσε. «Συνιστάται στους κατοίκους που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμένουν σε επαγρύπνηση».
Ενδέχεται να ακολουθήσει και δεύτερη πλημμύρα
Σύμφωνα με τον Τσιανγκγκόνγκ Ζανγκ, επικεφαλής του τμήματος κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στο Διεθνές Κέντρο Ολοκληρωμένης Ορεινής Ανάπτυξης, ενδέχεται να σημειωθεί και δεύτερη πλημμύρα.
«Καθώς εξακολουθεί να υπάρχει ένα φράγμα από υλικά ανάντη, στον ποταμό που βρίσκεται στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, οι αρχές προειδοποιούν ότι μπορεί να σημειωθεί δεύτερη πλημμύρα», δήλωσε στο πρακτορείο AFP.
- Δημήτρης Κόκοτας: «Καταλάβαινε, αντιδρούσε. Δεν υπήρξε μέρα που δεν πήγα να τον δω» λέει η σύζυγός του Κατερίνα Πετράκη
- Η ανατροπή με το τηλεοπτικό μέλλον του Ανδρέα Μικρούτσικου και οι καραμπόλες που έφερε
- «Φούρνος» η Ελλάδα: Οι 5 πόλεις που η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 41 βαθμούς την Τετάρτη
- Συνέλαβε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τον Λεωνίδα στο «10 Λεπτά Κήρυγμα»;
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.