Νετανιάχου για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Συνέχεια της συνεργασίας με Ελλάδα-Κύπρο»

Σχόλιο αναφορικά με την υπογραφή της «Ασπίδας του Αχιλλέα» έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για «άμεση συνέχεια της ανατολικο-μεσογειακής συμμαχίας που συναφθήκαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο».

«Το σημερινό συνυπογεγραμμένο σύμφωνο ασφαλείας με την Ελλάδα, ένα από τα μεγαλύτερα στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της ανατολικο-μεσογειακής συμμαχίας που συναφθήκαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο» έγραψε, ειδικότερα ο Νετανιάχου, σε ανάρτησή του στο Χ, ώρες αφότου έπεσαν οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ.

«Αποτελεί επιπλέον απόδειξη των τεραστίων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ» συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Αυτή η κίνηση εκφράζει την ισχύ του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις εξαγωγές όπλων μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών» κατέληξε ο Ισραηλινός ηγέτης.

ההסכם הביטחוני שנחתם היום עם יוון, מהגדולים בתולדות המדינה, הוא המשך ישיר לברית מזרח הים-תיכונית שעשינו לפני עשור עם יוון וקפריסין.



הוא מהווה הוכחה נוספת ליכולות האדירות של התעשיות הביטחוניות והטכנולוגיות של ישראל.



מהלך זה מבטא את עוצמתה של ישראל, את האמון בייצוא הביטחוני שלנו… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 31, 2026

Η συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η Διακρατική Συμφωνία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την ισραηλινή πλευρά αφορά στην ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντί – drone Θόλου («Ασπίδα του Αχιλλέα»), με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα τρία δισεκατομμύρια τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (3.035.000.000 ευρώ).

Στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες.

Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (750 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές.

Ο θόλος αποτελεί κεντρικό τμήμα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», για την αναγκαιότητα της οποίας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισήμανε: «Βρισκόμαστε σε εποχή ριζικών αλλαγών. Οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν ήδη μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και αποτροπής».