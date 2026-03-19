Σε συνέντευξη Τύπου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνθηκε στους Ισραηλινούς πολίτες, δηλώνοντας περήφανος για τη στάση του λαού του, ενώ ισχυρίστηκε πως η διεθνής κοινότητα αντιλαμβάνεται πλέον ότι το Ισραήλ αποτελεί ένα «έθνος λεόντων».

Αναλύοντας το στρατιωτικό σκέλος των επιχειρήσεων, ο Νετανιάχου προσδιόρισε τους τρεις κεντρικούς στόχους της στρατηγικής του, οι οποίοι εστιάζουν στην οριστική εξάλειψη των απειλών από την Τεχεράνη.

Πρώτος και κύριος στόχος παραμένει η πλήρης εκμηδένιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ενώ

Δεύτερον, το Ισραήλ επιδιώκει την ολοκληρωτική καταστροφή του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της χώρας.

Τρίτος πυλώνας της ισραηλινής στρατηγικής είναι η δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέψουν στον ιρανικό λαό να «πάρει τη μοίρα στα χέρια του», όπως είπε, προοικονομώντας υποδαύλιση πραξικοπήματος από τον άξονα ΗΠΑ - Ισραήλ.

Νετανιάχου: «Χρειάζεται επίγεια επιχείρηση, αλλά δεν αποκαλύπτω τίποτα»

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν είναι σαφές αν ο ιρανικός λαός θα ξεσηκωθεί και θα αναλάβει τον έλεγχο της χώρας από τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν οι Ιρανοί θα βγουν στους δρόμους. Δεν μπορείς να κάνεις επανάσταση από τον αέρα, πρέπει να υπάρχει και μια επίγεια συνιστώσα. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες για μια επίγεια συνιστώσα, αλλά δεν θα τις αποκαλύψω», είπε.

Είκοσι ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, ο Νετανιάχου προέβη σε μια αποκάλυψη σχετικά με την κατάσταση του εχθρού. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν στερείται πλέον οποιασδήποτε δυνατότητας εμπλουτισμού ουρανίου στην παρούσα φάση, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει ικανότητα κατασκευής νέων βαλλιστικών πυραύλων.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο χάρτης της Μέσης Ανατολής έχει πλέον μεταβληθεί πέραν πάσης αναγνώρισης, τονίζοντας πως το Ισραήλ εμφανίζεται σήμερα ισχυρότερο από ποτέ, την ίδια στιγμή που το Ιράν βρίσκεται στην πιο αδύναμη θέση της ιστορίας του.

Η ανατροπή αυτή των ισορροπιών αποδίδεται, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, και στην πρωτοφανή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία στην πραγματικότητα ισχύει εδώ και δεκαετίες.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα των επιθέσεων, ο σεσημασμένος, ως εγκληματίας πολέμου, από το Διεθνές Δικαστήριο σιωνιστής ηγέτης, κατέστησε σαφές πως οι στρατιωτικές δράσεις θα συνεχιστούν για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, σημειώνοντας πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο που πρέπει να επιτελεστεί και το οποίο η χώρα του είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει άμεσα.