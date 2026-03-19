Παιάνες του Τραμπ για Ιαπωνία, εξάψαλμος για ΝΑΤΟ με αφορμή το Ορμούζ: «Στέκει στο ύψος των περιστάσεων»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πρόκειται να συζητήσει τη συνεργασία με την Ιαπωνία για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, επαινώντας τη χώρα για την «τεράστια» υποστήριξή της.

Επέκρινε από την άλλη ξανά το ΝΑΤΟ για την άρνηση των περισσότερων βορειοατλαντικών συμμάχων να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στο άνοιγμα της πλωτής οδού, μέσω της οποίας διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

«Στέκονται στο ύψος των περιστάσεων», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στην Ιαπωνία. «Σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ».

Ο Τραμπ και οι «καρδούλες» με την Ιαπωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει «στρατιώτες πουθενά» και ότι η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν είναι «προ χρονοδιαγράμματος».

Ο Τραμπ επανέλαβε παλαιότερους ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένου ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «καταλάβουν το νησί Χαργκ όποτε θέλουν». Το νησί αυτό είναι ένα μικροσκοπικό κομμάτι γης στον βόρειο Περσικό Κόλπο από όπου εξάγεται το 90% του ιρανικού αργού πετρελαίου.

Αλλά και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δεν απέτυχε να αποκριθεί στις φιλοφρονήσεις, λέγοντας στον πρόεδρο Τραμπ ότι είναι ο μόνος που μπορεί να επιτύχει την παγκόσμια ειρήνη.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο, η Ιαπωνίδα ηγέτης δήλωσε ότι ολόκληρος ο κόσμος διέρχεται ένα σοβαρό περιβάλλον ασφάλειας και ότι η παγκόσμια οικονομία πρόκειται να βιώσει ένα «τεράστιο πλήγμα».

«Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι μόνο εσείς μπορείτε να επιτύχετε ειρήνη σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Τακαΐτσι, σημειώνοντας ότι το ταξίδι της στον Λευκό Οίκο έχει ως στόχο να μεταφέρει απευθείας αυτό το μήνυμα από τη διεθνή κοινότητα στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η Τακαΐτσι ανέφερε ότι η Ιαπωνία έχει απευθυνθεί στο Ιράν και καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.