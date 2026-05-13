Νετανιάχου: Η επίσκεψη του στα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου που δεν μάθαμε ποτέ - Τι συζητήθηκε

Μια συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου που δεν είχε δει τα φώτα της δημοσιότητας, αποκαλύφθηκε σήμερα (13/5). Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Μια πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αΐν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Η συνάντησή τους κράτησε πολλές ώρες.

Τα ΗΑΕ, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τρίτη, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ αποκάλυψε ότι το εβραϊκό κράτος έστειλε στα ΗΑΕ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και προσωπικό για τον χειρισμό τους. Η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου δεν επιβεβαιώνει αυτήν την πληροφορία.

Τα Εμιράτα έμπαιναν σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, με την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν. Μετά την κατάπαυση του πυρός, το Άμπου Ντάμπι ανέφερε αρκετές φορές ότι δέχτηκε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προερχόμενα από το Ιράν.